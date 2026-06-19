米１０年債利回り低下 原油が一時７３ドル台まで急落＝ＮＹ債券 米１０年債利回り低下 原油が一時７３ドル台まで急落＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:37）（日本時間05:37）

米2年債 4.172（-0.012）

米10年債 4.451（-0.036）

米30年債 4.897（-0.035）

期待インフレ率 2.266（+0.002）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。トランプ大統領が暫定合意に正式に署名し、原油相場がＷＴＩで一時７３ドル台まで急落。インフレへの懸念が後退し、明日からの３連休を前に利回りも低下した。



２－１０年債の利回り格差は+２７（前営業日：+３０）に縮小し、フラット化が続いている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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