「コメントは差し控える」

木原稔官房長官は今月12日の定例記者会見で、淡々とこう述べた。これは皇族数の確保に向けた国会議論に関して、天皇陛下が「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられたことについて問われ、答えたもの。全国紙の政治部記者は「ポーカーフェイスの木原長官は、表情を推し量りにくいタイプなのですが、この話は広げられたくないのかな、と感じました」と振り返る。今国会での皇室典範改正を目指す政府として、触れられたくない国会議論の“核心”があるとすれば、それはなんなのだろうか。

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会見での発言内容は事前に準備

天皇陛下はその前日の11日、オランダ、ベルギー両国への訪問を前に、記者会見に臨まれた。この中で記者団から国会で進められてきた皇族数確保の議論の受け止めを問われ、「国民の皆さんの理解」に言及された。会見では宮内庁に常駐している宮内記者会から3問の代表質問が行われ、在日外国報道協会も2問を代表質問。その後、それまでのやり取りを踏まえた関連質問が2問なされた。

陛下のお気持ちは…

全国紙の宮内庁担当記者が語る。

「陛下のご回答は、宮内記者会の3問目に対するものでした。記者会の質問は慣例で、事前に内容を陛下側にお伝えしてあります。つまり陛下が事前に用意されたお答えだということです」

ではなぜ、天皇陛下は敢えて「国民の理解」に触れられたのだろうか。その疑問を考察する前に、国会での議論をおさらいする。そもそものスタートは、上皇陛下の生前退位を可能にした皇室典範特例法が2017年に国会で成立した際、安定的に皇位継承が行えるよう、女性宮家を創設するなどの具体策を検討するよう求める注文（附帯決議）がなされたことだ。

このため、検討課題を絞り込むことを目的とした有識者会議が21年3月に立ち上げられ、同12月にまとめられた最終報告書で、（1）女性皇族が結婚後も皇族のままでいられる案（2）旧宮家の男系男子を養子に迎える案――の2案が示された。だがコロナ禍の中、23年5月に新型コロナウイルスが「5類」（国内では一般感染症に相当）へと移行し、同時に世界保健機関（WHO）が「緊急事態宣言の終了」を発表するまで、議論は手つかずのままとなっていた。

ようやくコロナが沈静化に向かったことを受け、それまでの状況を打破するため、23年10月に衆院議長に就任した額賀福志郎前議長が旗振り役を買って出る。与野党の意見を取りまとめるため、24年5月には「安定的な皇位継承に関する全体会議」の第1回会合が開かれ、その後、論議が行われてきた。

女性皇族については早期に合意

ただ、女性皇族が婚姻後も皇室に残ることはおおむね合意をみていたが、その家族を皇族として認めるか否かと、旧宮家の養子については議論が平行線。しかし年始の解散総選挙で自民党が圧勝したことで大きく風向きが変わり、新たに就任した森英介衆院議長の下で今国会、ようやく与野党の歩み寄りが実現した。

その結果、最大の争点となった女性皇族の家族については“棚上げ”しつつ、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を「いずれも了とする」ことで今月10日に「立法府の総意」がまとまった。天皇陛下の記者会見では、これを受けた質問があり、陛下は「国民の理解」が必要と、敢えて発言されたというわけだ。

木原長官は、冒頭に紹介した定例会見で「今は法案骨子の作成に注力したい」と述べ、皇室典範改正案を今国会中に提出する政府の方針を改めて示している。「天皇陛下の回答は“即席”ではなく、入念に吟味されたもの」。宮内庁OBはこう指摘する。

「秋篠宮さまは一昨年の誕生日会見で、女性皇族が結婚後も皇室に残る案について『該当する皇族は生身の人間』として、佳子さまなど女性皇族自身が『どういう考えを持っているか』の重要性を問題提起されていましたが、陛下は愛子さまも関係する事案について、愛子さまご本人の意志については何も触れられませんでした」

としたうえで、こう推測する。

「ですが、国民の理解の重要性には言及されたわけです。これはすなわち、養子案について、国民の同意が得られているのかどうか、懸念を示されたということではないでしょうか」

旧宮家からの養子案については、確かにこれまでも識者から疑問の声が上がっていた。その多くが「国民の理解」が得られるか否かというものだ。最終報告書を出した有識者会議と、生前退位に関する有識者会議の双方から意見を求められていた、皇室史の権威で京都産業大学名誉教授の所功氏は、一般国民として生まれ育った旧宮家の出身者が、皇族となることに国民的な合意が得られるかを疑問視する意見（日本経済新聞6月9日付朝刊）を述べている。

血筋が遠く離れた「一般国民」

『昭和天皇−「理性の君主」の孤独』（中公新書）が10万部を超えるベストセラーとなった日本大学教授の古川隆久氏も、12日付の東京新聞や北海道新聞、西日本新聞の朝刊に掲載された時事通信の配信記事で、女性天皇容認が多数となっている世論調査の動向と養子案が乖離している問題を指摘している。

また、上皇陛下が生前退位への想いをにじませたビデオメッセージをきっかけにコメンテーターとして知られるようになった象徴天皇制の専門家で、名古屋大学大学院教授の河西秀哉氏も、5月5日付の山陰中央新報や岐阜新聞の朝刊に掲載された共同通信配信の記事で、今の天皇家と血筋が遠く離れた一般国民が、いきなり皇族になることに対して国民が心情的に受け入れられるのか「不透明だ」と指摘した。

長年、日本テレビで「皇室日記」のキャスターを務め、5月2日に亡くなった久能靖氏も、以前から養子案について「国民の納得」という観点から反対の声を上げていた。

先の宮内庁OBは、こう語る。

「天皇陛下は、菊栄親睦会という旧宮家と今の皇室メンバーの方々との親交を深める会合に出席され、幼少期から旧皇族方やそのご家族と交流されています。宮内庁の庁舎内にも『菊栄親睦会』と書かれたプレートを掲げた部屋が設けられているほど公的な団体で、陛下と旧皇族の皆さん方との関係はとても良好です。陛下が養子の受け入れを忌避される道理もなく、むしろ歓迎したいお気持ちだと思います。だからこそ、養子縁組は国民から理解を得たものであって欲しいとお考えなのでしょう」

つまり、国民の理解を得ていないから養子はダメだという意味ではなく、国民が十分に納得していない段階での“拙速”な決め方に釘を刺した――ということのようだ。宮内庁関係者はこう語る。

「昨年の米価格の高騰に代表されるように、物価上昇に国民生活は窮する一方で、無為無策な国会への不満は爆発寸前と言えます。自民党の歴史的大勝利は支持率のアップではなく、『責任を取ってなんとかしろ』という叱咤の裏返しということでしょう」

物価高や子育て、高齢者医療に有効な手立てを打ち出せず、「何も決められない国会」のレッテルを回避するため、議論を深めぬまま“変えた”という、表面的な結果だけを求めるような皇室典範改正の動きに、天皇陛下は一石を投じられたということか。

会見でのご発言は、憲法で「国政に関する権能を有しない」と規定され、政治的な発言を禁じられた陛下なりの、国会への警告なのかもしれない。

朝霞保人（あさか・やすひと）

皇室ジャーナリスト。紙媒体やWEBでロイヤルファミリーの記事などを執筆する。

デイリー新潮編集部