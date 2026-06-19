根強い物価上昇リスク

日銀は金融政策決定会合で昨年12月以来の利上げを決定。政策金利は31年ぶりに1％台となる。高市早苗首相は2024年9月の自民党総裁選で「金利をいま上げるのはアホやと思う」と発言したが、総裁・首相となっても日銀の利上げ姿勢には神経質になってきたとされる。

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「日銀の植田和男総裁が6月前半に利上げをほぼ予告するなど、市場はすでに利上げを織り込んでいたので特にサプライズはありませんでした」

と、担当記者。今回の決定会合には植田総裁が入院中で欠席したため、内田副総裁が代理で会見した。

「内田副総裁は利上げに踏み切った理由として、日銀が掲げる基調的な物価上昇率が2％の目標を超えて上振れしていくリスクがあり、それに対応するためとしました」（同）

現在行われている政府による燃料費補助などの効果がなくなれば、たちどころに物価ははねあがるリスクにさらされているとの判断もありそうだ。

高市首相

後手に回り

中東情勢の不透明化を受けた原油価格の上昇をきっかけに企業間取引における価格転嫁が進んでおり、今後それが商品価格の上昇につながっていく可能性があることも日銀内でリスクとして共有されているようだ。

「景気が減速するリスクよりも日銀の金融政策が物価上昇に対して後手に回ること（ビハインド・ザ・カーブ）を意識したのでしょう。このビハインド・ザ・カーブを織り込んでいるのは為替相場で、政府が為替介入を行っても円安の進行を食い止めることがそう簡単にはできなくなっています」（同）

ビハインド・ザ・カーブに陥った理由として過去の利上げ失敗のトラウマが指摘されるが、高市首相も利上げの壁として立ちはだかってきた。

「高市氏はかねて日銀の早期利上げにはクギをさし、緩和継続の姿勢をアピールしてきました。今回日銀は、金利水準は依然として緩和的との見方を維持しており、その点で政権と齟齬（そご）はないとのスタンスと言えるのかもしれません」（同）

ベッセント氏の申し入れ

「アメリカのベッセント財務長官が5月中旬に来日した際に、高市氏、片山さつき財務相、そして植田氏らとそれぞれ会談しました。それ以降、6月の利上げは“確定的”と噂されるようになりました。会談の内容はなかなか漏れ伝わってきませんでしたが、ベッセント氏から“円安は為替介入ではなく利上げで対応してもらいたい”との申し入れがあったのではないかとも言われていました。その後に高市氏と植田氏とが会談し、利上げは“決定的”と見られるようになりました。ベッセント氏の意向を政治の側が受け入れたと見ても良いのかもしれません」（同）

日銀は2024年の金融政策の転換以降、国債の買い入れを段階的に減らしてきたが、今回の会合で2027年4月以降は「減額を行わない」ことを決めた。補正予算の編成が持ち上がった5月、債券市場では国債を売る動きが強まって長期金利は一時およそ29年ぶりに高水準となる2.8％まで上昇した。

密約とバーター説

「日銀の方針は長期金利の上昇を抑制し、市場を安定化させる狙いがあります。高市氏もそれは願ったりかなったりということで、利上げと減額を行わないプランについて両者間での”密約”を指摘する声もあります」（同）

この点について政治部デスクは、「インフレもさることながら長期金利の急騰は政権の体力を奪い、やがて政権の命取りになると高市氏は本気で警戒しています。市場安定化を名目に金利と国債の取り扱いをめぐってバーターがあったとしても何ら不思議ではありません」と明かす。

いずれにせよ日銀は今後も段階的に利上げを進めていくスタンスだが、景気減速リスクに鑑みて政策金利の最終到達点は1.25%ほどが限界ではないかとの説もある。取れる手段は限られているように映るが、政府、日銀にどのようにかじ取りが可能だろうか――。

デイリー新潮編集部