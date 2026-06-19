「グリーンピース、好き？」＜回答数14,987票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第565回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「グリーンピース、好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「グリーンピース、好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
グリンピースのスパゲティー
【材料】（2人分）
グリンピース サヤから取り出して 110~120g(サヤ付きで約 250g)
水 100ml
塩 少々
粉チーズ 35g
スパゲティー 160g
塩 16g
【作り方】
1、鍋にグリンピース、水、塩を入れて強火にかけ、煮たったら弱火にして鍋に蓋をして柔らかく火を通す。
2、(1)を大きめのボウルに蒸し汁ごと移してマッシャーでつぶし、粉チーズを加える。味をみて薄ければ分量外の塩を加えて調味する。
蒸し汁が多いように感じますが、つぶして粉チーズを合わせるとソース状にまとまります。
3、鍋に1600mlの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを表示の時間の通りゆでてザルに上げて水気をきる。熱いうちに(2)のボウルへ移してからめ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
豆はサヤから出ると薄皮がかたくなるので、お店で選ぶときはサヤ付きがおすすめです。
蒸し汁ごと使うことで、グリンピースの栄養価を損なわずに風味をたっぷり味わえます。
粉チーズはお好みのハードタイプのチーズをおろすと贅沢ですね。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「グリーンピース、好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「グリーンピース、好き？」
・「グリーンピース、好き？」の結果は…
・1位 まあまあ好き 41%
・2位 好き 32%
・3位 グリーンピース苦手 25%
※小数点以下四捨五入
14,987票
・2位 好き 32%
・3位 グリーンピース苦手 25%
※小数点以下四捨五入
14,987票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
グリンピースのスパゲティー
【材料】（2人分）
グリンピース サヤから取り出して 110~120g(サヤ付きで約 250g)
水 100ml
塩 少々
粉チーズ 35g
スパゲティー 160g
塩 16g
【作り方】
1、鍋にグリンピース、水、塩を入れて強火にかけ、煮たったら弱火にして鍋に蓋をして柔らかく火を通す。
2、(1)を大きめのボウルに蒸し汁ごと移してマッシャーでつぶし、粉チーズを加える。味をみて薄ければ分量外の塩を加えて調味する。
蒸し汁が多いように感じますが、つぶして粉チーズを合わせるとソース状にまとまります。
3、鍋に1600mlの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを表示の時間の通りゆでてザルに上げて水気をきる。熱いうちに(2)のボウルへ移してからめ、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
豆はサヤから出ると薄皮がかたくなるので、お店で選ぶときはサヤ付きがおすすめです。
蒸し汁ごと使うことで、グリンピースの栄養価を損なわずに風味をたっぷり味わえます。
粉チーズはお好みのハードタイプのチーズをおろすと贅沢ですね。
(E・レシピ編集部)