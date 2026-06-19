人生には、頑張らないといけない時がある。でも頑張りすぎてはいけない。じゃあどうすればいいの？

アパレル会社を業界で史上最年少&最短上場させた「ゆとりくん」こと片石貴展氏。著書『自分の言葉で話せるようになりましょう。』はファッションセンスのみならず、センスのいい努力や、色気のある上司などを定義した異色のコミュニケーション本になっている。本記事ではセンスの悪い努力について考察していく。（構成/ダイヤモンド編集局・淡路勇介）

人生には頑張らないといけない時がある

無理は禁物。とよく言う。頑張るのは大事だが、頑張りすぎで心身に支障を壊してしまったら、その後が大変だ。健康第一！

一方で「とにかく努力しなさい、努力がすべてを解決する」と解く、努力信者の人もいる。

たしかに、生きていると、頑張らないといけない時は必ずある。

片石氏はこう述べる。

努力信者について話すと、「とはいえ努力しないといけないときもありますよね？」

と聞かれることがあります。たしかに、人生には、がんばらないといけないときがあ

ります。ただ、センスのいい努力と悪い努力があるのです。

では、ここでセンスの悪い努力について考えてみましょう。

『自分の言葉で話せるようになりましょう。』p96より

センスのいい努力、センスの悪い努力

では、センスの悪い努力の特徴とは何だろうか。

それは、

やらされている（自分で決めていない）

だそうだ。

これは精神医学的にもバーンアウトしやすいとされている。

とある心理学者は、人間が最も高いパフォーマンスを発揮し、幸福を感じる条件は

「自律性（自分で決めている感覚）」があるときだと言いました。逆に自分で決めてい

ない状態は、幸せを感じにくいと言えます。

『自分の言葉で話せるようになりましょう。』p97より

ただ、自分で決められることばかりではない。

特に、新入社員など、経験が浅い頃は、やらされたことで経験を積み成長していく側面もある。

では、経験が浅く、自分で決められる範囲が少ない人はどうすればいいのか、片石氏は新人の頃をこう語る。

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