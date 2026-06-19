日経225先物：19日夜間取引終値＝760円高、7万2000円
19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比760円高の7万2000円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては946.51円高。出来高は1万3578枚だった。
TOPIX先物期近は4096.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIX現物終値比28.32ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72000 +760 13578
日経225mini 71980 +740 239221
TOPIX先物 4096.5 +20.5 15989
JPX日経400先物 37250 +150 397
グロース指数先物 691 -4 576
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4096.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIX現物終値比28.32ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72000 +760 13578
日経225mini 71980 +740 239221
TOPIX先物 4096.5 +20.5 15989
JPX日経400先物 37250 +150 397
グロース指数先物 691 -4 576
東証REIT指数先物 売買不成立
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