　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比760円高の7万2000円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては946.51円高。出来高は1万3578枚だった。

　TOPIX先物期近は4096.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIX現物終値比28.32ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 72000　　　　　+760　　　 13578
日経225mini 　　　　　　 71980　　　　　+740　　　239221
TOPIX先物 　　　　　　　4096.5　　　　 +20.5　　　 15989
JPX日経400先物　　　　　 37250　　　　　+150　　　　 397
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　-4　　　　 576
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース