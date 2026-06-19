「有力馬次走報」（１８日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆かしわ記念２着のミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博）が帝王賞（７月１日・大井、ダート２０００メートル）に向けて２週前追い切り。美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８２秒５−３６秒３−１１秒１をマークした。「前走、前々走とハミを取るタイミングが早くなっていたので、我慢できるように調整している。そのテーマを考えると、きょうはもう少し我慢させたかった。２５日の最終追い切りまでに修正したい」と山崎助手。

◆栗東・武英厩舎の動向。函館スプリントＳ２着のエーティーマクフィ（牡７歳）はキーンランドＣ（８月２３日・札幌、芝１２００メートル）へ。宝塚記念８着のジューンテイク（牡５歳）は休養を挟み、秋は昨年も登録したバーレーンインターナショナルＴなどを視野にローテを探る。高松宮記念１７着のジューンブレア（牝５歳）はスプリンターズＳ（９月２７日・中山、芝１２００メートル）へ直行する。

◆新馬−八雲特別と無傷２連勝中のモンローウォーク（牝３歳、栗東・上村）は、かもめ島特別（７月１９日・函館、牝馬限定戦芝１８００メートル）をステップに秋華賞（１０月１８日・京都、芝２０００メートル）を目指す。僚馬で葵Ｓを制したデアヴェローチェ（牝３歳）は北九州記念（７月５日・小倉、芝１２００メートル）へ。