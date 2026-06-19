「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１８日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉叔父が２２年皐月賞馬ジオグリフというハルカカナタ（牝、父ドレフォン、秋山）は７月１１日の小倉５Ｒ（牝馬限定戦芝１８００メートル）を幸で予定。「芝の実戦向き。乗り手がみんな乗り味を褒める」と秋山師。

１３日の阪神新馬戦を勝ったクロリス（牝、高橋一）は函館２歳Ｓ（７月１９日・函館、芝１２００メートル）を予定。

重賞２勝馬アルバートドックの半弟イッペイ（牡、父エフフォーリア、松永幹）は、武豊を背に７月１２日の函館５Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー予定。僚馬のワッザイカ（牡）はスワーヴリチャード産駒としては珍しい九州産馬。泉谷を鞍上に、２７日の小倉５Ｒ（九州産・芝１２００メートル）で初陣を予定している。

〈美浦〉１４日の東京新馬戦で３着だった国枝厩務員の担当馬トゥザファイナル（牡、小島）について「放牧に出してもいいけど、新潟か札幌で使うのが理想」と小島師。

近親に今年の春盾２着馬ヴェルテンベルクがいるファウナード（牡、父スワーヴリチャード、上原佑）は、２８日の福島５Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー。「もうワンパンチ欲しいところだが、良くなってはいます」と上原佑師。

２４年のノーザンファームミックスセール（当歳）出身で２億２０００万円（税抜き）の値がついたガヤーズアモーレ（牝、父モーリス、田中勝）は夏の新潟デビューを目指す。「馬はすごく良くて、飾っておきたいぐらいですよ」と田中勝師。

〈函館〉２４年当歳セレクトセールで２億１０００万円（税抜き）の高値が付いたショウナンガレオン（牡、父フライトライン、美浦・加藤士）は、７月５日の函館５Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー予定。「体幹の強さがあります」と関本助手。