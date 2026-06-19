カンテレの人気番組「千原ジュニアの座王」（金曜深夜0・45、関西ローカル）が19日の放送で初企画「ダブルス」を開催。収録後にMCの千原ジュニア（52）らが会見に臨んだ。ジュニアはダブルスについて「普段より緊張感あって非常に面白い。さらにストイック感があった収録になった」と期待通りの成果に目を細めていた。

「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などの題目でショートネタをバトルする“笑いの格闘技”。審査委員長の判定で最後まで勝ち残った芸人が“座王”となる。今回は番組史上初めて芸人2人1組のペアで戦い、王者を決める特別編。10組20人が参戦する。個人戦とは違い、ペアならではの戦略が“座王”の行方を占う。

ジュニアはダブルスを組むなら「トミーズ健さん。大先輩で面白い方。ボクにない芸人魂を感じます。後輩ならZAZY。ボクから一番距離がある」とニヤリ。兄の千原せいじと組む話には「ボクのシングルと変わらないんで」と断って、笑いを誘った。2人組での戦いという新たな試みには「大きなところ（会場）でもいいし、年に1回とか半年に1回とかやってもおもしろい」と味を占めたようだ。

ダブルス戦の出場ペア10組は以下の通り。

（1）ザ・プラン9・浅越ゴエ、ミサイルマン・岩部組

（2）笑い飯・西田、女と男・市川組

（3）R藤本、アイデンティティ・田島組

（4）ななまがり・初瀬、すゑひろがりず・三島組

（5）ロングコートダディ・堂前、cacao・浦田スターク組

（6）水田信二、ななまがり・森下組

（7）すゑひろがりず・南條、フルーツポンチ・村上組

（8）お抹茶、吉住組

（9）ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎、リンダカラー∞Den組

（10）サツマカワRPG、ストレッチーズ高木組。