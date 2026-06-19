ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が、交流戦12球団トップの7本塁打、19打点をマークする大暴れで“吉兆”の優秀選手賞を受賞した。過去にチームで同賞に輝いたのべ5選手は全員、そのシーズンにタイトルを獲得した。交流戦優勝した首位・西武と3・5ゲーム差の2位。19日の日本ハム戦（エスコン）から再開するリーグ戦でもチームを奪首、そしてVに導くべく快音を響かせる。

自身初の交流戦優秀選手賞に輝いた栗原が、リーグ戦再開後も頼もしくチームをけん引する活躍を誓った。

「勝ちに貢献する一打を打ちたい。まだまだ（シーズンは）半分以上ある。何とか首位に立てるように、そして最後に監督を胴上げできるように、一試合一試合、戦いたい」

交流戦は18試合に出場し打率・282、7本塁打、19打点。特に打点に関しては試合数を上回り、チームが貯金10をつくる原動力となった。「ホームランに関しては狙っている打席は少ないですけど、打点はチームの勝ちに直結するところなので。そこを多く取れたのはうれしい」と率直な思いを口にした。

「優秀選手賞」はMVP以上の吉兆だ。球団の同賞受賞者では過去、06年の松中が首位打者になったのを始まりに10年和田は最多勝など25年の大関（最高勝率）までのべ5人全員、そのシーズンにタイトルを獲得する大活躍へつなげた。プロ12年目で無冠の栗原だが、今季ここまで19本塁打、52打点。本塁打は2位の日本ハム・万波に5差、打点はチームメートの近藤に10差をつけてリーグ2冠を独走している。プロ入り初の戴冠も視界に入る。

新たに選手会長を背負い、自身の中で打点にこだわると決めて臨んだシーズン。「僕の前を打っているバッターが塁に出ているところが凄く大きい」。周囲への感謝を口にしつつ「もっともっとたくさんチャンスはある。そういうところで貢献できるようにとは思います」とこの交流戦の打撃でさえ納得の領域に到達していない。

交流戦は14勝4敗の貯金10だったが、首位・西武にはその上を行かれて3・5ゲーム差の2位。3位・オリックス、4位・日本ハムも2ゲーム差の位置にいる。19日のリーグ再開の一戦は敵地で日本ハムと戦う。今季開幕からカード8連勝と圧倒している相手だが、油断はない。

チームリーダーの任も背負う栗原は「僕たちはできることをしっかりとやりたい」。対パ・リーグでも戦い方を変えることはない。一戦必勝で臨んでいく。 （木下 大一）