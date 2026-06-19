「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）

昨年は大不振に陥ったショウナンアデイブが、完全に勢いを取り戻した。今季は京都金杯で１８番人気３着と激走すると、続く小倉大賞典が１０番人気３着、そして前走のマイラーズＣも１３番人気４着と人気を大きく上回る快走を続けている。７歳を迎えても、セール５億円超えのディープインパクト産駒はまだまだ健在。そろそろ待望の重賞初Ｖを決めたいところだ。

まだ終わったとは言わせない。ドウデュース世代のディープ産駒、ショウナンアデイブがここでもうひと花咲かせてみせる。高野師は「年齢的な衰えは感じません。馬がまだ若いですし、間隔があいたなかでも覇気が落ちることはないです」と７歳の馬体にフレッシュさを感じ取る。

距離短縮で新味を発揮した。以前からマイラー説を唱えていた指揮官の思惑通りに生まれ変わったベテラン。「成績も安定するようになってきた」と、昨春から続いた大敗の長いトンネルを見事に抜け出した。

レースの流れに乗るなかで自在性を手に入れた。前走はまさかの逃げる形となったが「臨機応変に競馬に対応できる馬。ジョッキーも逃げを想定していました」と磨き上げたレースセンスを疑わなかった。最後は好位から脚を伸ばした実力馬にかわされたが、その差はわずか０秒２。マイルでの持ち時計を大きく更新し、まだまだ重賞戦線で戦える姿を見せつけた。

中間もエネルギッシュにメニューをこなす。「ここまでは順調に力強く来ています」と好感触。阪神コースは２勝クラスＶ以来、約２年２カ月ぶりだが７戦して馬券外は１度のみ。２勝、２着４回と圧倒的な地の利がある。「コースはいいし、このメンバー相手にも頑張ってタイトルを獲って欲しいです」。もう善戦で終わるつもりはない。最強世代の生き残りが底力を証明する。