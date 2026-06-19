日本ハム・伊藤大海投手（28）が18日、本拠地で行われた全体練習に参加し、19日のソフトバンク戦（エスコン）先発に備えてキャッチボールなどで汗を流した。リーグトップ7勝で並ぶ大津と投げ合うが、「逆に気負った方がいいかな。まず一勝するには全員が気負っていいぐらい」と闘志をメラメラと燃やした。

交流戦が終了し、いよいよリーグ戦再開。開幕8連敗を喫しているソフトバンクといきなりの直接対決だ。ここまでの投手陣は8戦で計65失点。伊藤自身も計2戦で11失点と苦戦しているが、「変に意識し過ぎているのもあったと思う。普段通りの自分たちの野球ができていない」と分析する。だからこそ、余計な考えを捨てて「気負いたい」という言葉になったのだ。

敵地で交流戦ラストとなる広島戦が実施されていた16日の本拠地残留練習では、休養で遠征メンバーから外れていたレイエスを相手に投球した。打席の中でどっしりと構える主砲の存在感を肌で感じ、伊藤は「味方で良かった」とつぶやいた。あらためて打線の頼もしさを再確認した。

交流戦は14勝4敗ながら、パ球団が軒並み勝ち越したことで順位はリーグ4位のまま変わらなかった。新庄監督が「パ・リーグとの直接対決で“白黒はっきりさせなさい”ということでしょう」と語っていたように、ここからがリーグ優勝に向けた本番となる。

首位西武とは、まだ5・5ゲーム差。まずは2位ソフトバンクを叩きたい。先陣を任されるエースは「僕がどういう投球をするかで、あとの2戦も変わってくる。丁寧かつ大胆に、小さくならず攻め続けられたらいい。しっかり勝ち切りたい」と強い覚悟を示した。（小渕 日向子）