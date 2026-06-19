今夜『座王』、新企画「ダブルス」放送決定…2人1組ペア王者誕生へ【出場者・ペア一覧】
お笑い芸人たちがショートネタで競い合うカンテレ『千原ジュニアの座王』（毎週金曜 深0：45〜 ※関西ローカル）が新企画「ダブルス」を行うと発表した。きょう19日、番組史上初となる2人1組のペア王者が誕生する。
【写真複数】『千原ジュニアの座王』ダブルス出演者
2017年よりカンテレでレギュラー放送中の『千原ジュニアの座王』は、作り込んだネタではなくショートネタで競い合う。ルールは、大喜利、ギャグ、モノマネなどのお題が書かれたイスでイス取りゲームを行い、座れなかった芸人が「勝てる！」と思う相手を指名してネタバトルを展開。審査委員長の判定を勝ち抜き、最後まで残った１人が“座王”に輝く。
きょう放送となる新企画「ダブルス」には、全10組、総勢20人の芸人が出場。各チーム代表1名による「イス取りゲーム」からスタート。個人戦とは異なり、相方とのコンビネーションやペアならではの戦略が試される新たな“笑いの総合格闘技”となる。番組史上、過去最大規模の人数で行われる壮絶なイス取りゲームの末、見事“座王”の称号をつかみ取るのはどのタッグなのか。
収録後、記者会見に主宰の千原ジュニア、西田幸治、堂前透、R藤本が出席した。今回のダブルスを振り返って千原ジュニアは「緊張感が分散されて、いつもより良い意味でも悪い意味でもぬるっとした感じになるんじゃないかなと思いきや、普段より緊張感のある非常に面白い、さらにストイック感が増したような収録になった」と振り返り「これは非常にいいぞと。1年に1回とか半年に1回ぐらいやっていくのもいいんじゃないかな」と手応えを感じたよう。
さらに「シングルではちょっと…でもダブルスならと言って、新しいメンツももしかしたら登場してくれるかもなと思います。その辺も広がりが見える収録だったかなと思いますね」とさらなる展開に期待を示した。
■出場ペア一覧
・浅越ゴエ（ザ・プラン9） × 岩部彰（ミサイルマン）
・西田幸治（笑い飯 ） × 市川（女と男）
・R藤本 × 田島直弥（アイデンティティ）
・初瀬悠太（ななまがり） × 三島達矢（すゑひろがりず）
・堂前透（ロングコートダディ） × 浦田スターク（cacao）
・水田信二 × 森下直人（ななまがり）
・南條庄助（すゑひろがりず） × 村上健志（フルーツポンチ）
・お抹茶 × 吉住
・日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず） × ∞ Den（リンダカラー）
・サツマカワRPG × 高木貫太（ストレッチーズ）
【写真複数】『千原ジュニアの座王』ダブルス出演者
2017年よりカンテレでレギュラー放送中の『千原ジュニアの座王』は、作り込んだネタではなくショートネタで競い合う。ルールは、大喜利、ギャグ、モノマネなどのお題が書かれたイスでイス取りゲームを行い、座れなかった芸人が「勝てる！」と思う相手を指名してネタバトルを展開。審査委員長の判定を勝ち抜き、最後まで残った１人が“座王”に輝く。
収録後、記者会見に主宰の千原ジュニア、西田幸治、堂前透、R藤本が出席した。今回のダブルスを振り返って千原ジュニアは「緊張感が分散されて、いつもより良い意味でも悪い意味でもぬるっとした感じになるんじゃないかなと思いきや、普段より緊張感のある非常に面白い、さらにストイック感が増したような収録になった」と振り返り「これは非常にいいぞと。1年に1回とか半年に1回ぐらいやっていくのもいいんじゃないかな」と手応えを感じたよう。
さらに「シングルではちょっと…でもダブルスならと言って、新しいメンツももしかしたら登場してくれるかもなと思います。その辺も広がりが見える収録だったかなと思いますね」とさらなる展開に期待を示した。
■出場ペア一覧
・浅越ゴエ（ザ・プラン9） × 岩部彰（ミサイルマン）
・西田幸治（笑い飯 ） × 市川（女と男）
・R藤本 × 田島直弥（アイデンティティ）
・初瀬悠太（ななまがり） × 三島達矢（すゑひろがりず）
・堂前透（ロングコートダディ） × 浦田スターク（cacao）
・水田信二 × 森下直人（ななまがり）
・南條庄助（すゑひろがりず） × 村上健志（フルーツポンチ）
・お抹茶 × 吉住
・日本一おもしろい大崎（ちゃんぴおんず） × ∞ Den（リンダカラー）
・サツマカワRPG × 高木貫太（ストレッチーズ）