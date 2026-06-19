Snow Manラウール、ファッション特番でMC「楽しく収録ができたと思います」【コメント全文】
9人組グループ・Snow Manのラウールが、27日深夜放送の日本テレビ特別番組『The Fashion Post』（深1：40）のMCを務めることが19日、発表された。ファッションメディア「The Fashion Post」編集長として番組を進行する。
【写真】スタイル良すぎ…編集長・ラウール
同番組では、いま世界で注目されている日本人デザイナーや、ファッション業界で起こっているクリエイティブディレクター交代劇など、ファッションというテーマを多角的に掘り下げる。そして、モデルとしてパリコレ出演経験もあるラウールが、ショーモデルのオーディションにおける過酷な現場を明らかにする。ラウールのほか、編集部のエディターとしてYOU、くるま（令和ロマン）、解説役として元VOGUE JAPAN編集トップのティファニー・ゴドイ氏が出演する。
さらに、昨今問題となっているファッション業界と地球環境についての話題も。さまざまなブランドが行うサステナブルな取り組みを紹介する。番組後半には世界で活躍するモデル新井貴子が登場。知られざる下積み時代の苦労話や、パリ、ロンドン、ニューヨークのショーの違いなどについても語る。
また、ラウール、YOU、くるまも私服やプライベートの買い物など、私生活におけるファッションについて赤裸々にトーク。ラウールが、衝撃の自宅エピソードを明かし、一同騒然となる。
なお、同番組は放送直後からHuluで配信がスタート。地上波未公開の蔵出しトークも入った完全版として、毎週土曜日、3週にわたって独占配信される。
【コメント全文】
■Snow Man・ラウール
ファッションをテレビで、というお話をいただいた時は、どちらの感覚も体験してきた自分にとってはかなり難易度の高い企画であると思う反面、何か業界に対して、番組を見る人にとって意義を残せる可能性があるとも思いました。深すぎて見づらい番組になってしまっては本末転倒でありながら、浅い内容の連続では業界に対して失礼になることも理解しているつもりです。その深度の見極め方は探り探りではありましたが、とにかく出演者、スタッフのみなさんと楽しく収録ができたと思います。盛り上がりすぎて予定していたテーマもいくつか話せなかったり、おそらく大量にカットされている素材が存在すると思います。つまり第2弾を希望しています！ぜひご視聴いただきたいです。
【写真】スタイル良すぎ…編集長・ラウール
同番組では、いま世界で注目されている日本人デザイナーや、ファッション業界で起こっているクリエイティブディレクター交代劇など、ファッションというテーマを多角的に掘り下げる。そして、モデルとしてパリコレ出演経験もあるラウールが、ショーモデルのオーディションにおける過酷な現場を明らかにする。ラウールのほか、編集部のエディターとしてYOU、くるま（令和ロマン）、解説役として元VOGUE JAPAN編集トップのティファニー・ゴドイ氏が出演する。
また、ラウール、YOU、くるまも私服やプライベートの買い物など、私生活におけるファッションについて赤裸々にトーク。ラウールが、衝撃の自宅エピソードを明かし、一同騒然となる。
なお、同番組は放送直後からHuluで配信がスタート。地上波未公開の蔵出しトークも入った完全版として、毎週土曜日、3週にわたって独占配信される。
【コメント全文】
■Snow Man・ラウール
ファッションをテレビで、というお話をいただいた時は、どちらの感覚も体験してきた自分にとってはかなり難易度の高い企画であると思う反面、何か業界に対して、番組を見る人にとって意義を残せる可能性があるとも思いました。深すぎて見づらい番組になってしまっては本末転倒でありながら、浅い内容の連続では業界に対して失礼になることも理解しているつもりです。その深度の見極め方は探り探りではありましたが、とにかく出演者、スタッフのみなさんと楽しく収録ができたと思います。盛り上がりすぎて予定していたテーマもいくつか話せなかったり、おそらく大量にカットされている素材が存在すると思います。つまり第2弾を希望しています！ぜひご視聴いただきたいです。