２月のミラノ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢史上初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん＝ともに木下グループ＝が、大会終了後に東京・千代田区の日本外国特派員協会で行った会見のダイジェスト版が、１９日から衛星放送チャンネル「ヒストリーチャンネル」の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信される。

同協会で過去に行われた会見のアーカイブ映像を編集したオリジナルドキュメンタリーシリーズ「歴史の証言〜あの日 何が語られたのか〜」の最新版。３分間のミニ番組で、「りくりゅう：７年の信頼が導いた金メダル」と題して、２人がどのように互いを励まし合い、サポートしてきたかが語られる。また、極限の重圧をどうやって乗り越え、五輪という世界が注目する場で頂点に立つことができたかを振り返る。

また、現在開催中のサッカー北中米Ｗ杯に合わせ、元アルゼンチン代表で「神の子」とも称された同国の英雄ディエゴ・マラドーナが２００２年の日韓Ｗ杯で来日した際の「問題児マラドーナ：組織に牙を剥（む）く『神』の横顔」も同日から配信開始。当時の日本サッカー界が盛り上がっていることに対する思いや、サッカーへの情熱を語っている。

◇「歴史の証言〜あの日 何が語られたのか〜」過去の配信番組（敬称略、カッコはタイトルに名前が入っていない時の出席者）

▼２５年８月 「２９年間ジャングルに潜伏した小野田少尉が語ったこととは？」、「帝国海軍パイロットが見た太平洋戦争」（元海軍パイロット・阿部善次）

▼９月 「異種格闘技の幕が上がる：アントニオ猪木ＶＳモハメド・アリ」、「さようなら、永遠のヒーロー 長嶋茂雄」「

▼１０月 「アニメに託す思い 宮粼駿」

▼１１月 「尖閣と都政『国防の覚悟』：石原慎太郎」、「ドラマ『ＳＨＯＧＵＮ』が映す真の日本人像」（真田広之）、「歴史を揺るがした記者会見 田中角栄」

▼１２月 「架け橋の眼差し：ライシャワーが見た日米関係」

▼２６年１月 「羽生結弦が語るフィギュアスケートの未来」、「亡命外交官が語る北朝鮮の真実」（北朝鮮元外交官イ・イルギュ）

▼２月 「被災地に響く、シンディ・ローパーの歌声」、「ピンク・レディー：世界デビュー前夜」

▼３月 「千代の富士が語る相撲の未来」、「ダライ・ラマ１４世が見つめる平和のかたち」

▼４月 「若きトランプの宣戦布告：賢い者だけが生き残る世界」、「銃を持つ平和論者 アラファト：緊迫の記者会見」

▼５月 「手塚治虫：表現の自由とタブー」、「ハービー・ハンコック：ジャズが描く人間賛歌」