◇ア・リーグ レッドソックス3-4ブルージェイズ（2026年6月18日 ボストン）

レッドソックスは18日（日本時間19日）、ブルージェイズに3―4で敗れ4連敗。借金は14にふくらんだ。ア・リーグ東地区最下位に低迷している。吉田正尚外野手（32）も出場はなかった。

だが、元気のない人気球団の本拠地、メジャー最古の球場「フェンウェイパーク」はこの日、試合展開とは関係ない場面で熱気を帯びる異様な空間となっていた。

現在サッカーW杯で、グループCのスコットランドがボストンで試合を開催中。13日（同14日）にハイチに1-0で勝利し、19日（同20日）にはモロッコと対戦する。

スコットランドのサッカーファンは「タータンアーミー」と呼ばれ熱狂的なことで有名。そのファンがスコットランドの試合がない日に大挙して同球場を訪れメジャーリーグを観戦し、「チャント」を唄い続けた。野球ファンとサッカーファンが混在する空間となったフェンウェイパークは、メジャースタイルの応援とサッカースタイルの応援が交錯。地元中継局の実況も「サッカーファンが凄いことになっている」と苦笑いしていた。

そして唄い続ける「タータンアーミー」が何度も映し出されると、「日本のファンも唄い続けるよね」と感想を口にしていた。

試合に敗れたレッドソックス。だが、それでも球場はサッカーファンの存在で「勝利」したかのような雰囲気。この時期ならではの不思議な時間が流れ続けていた。