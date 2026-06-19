お笑いコンビ、笑い飯西田幸治（52）、R藤本（45）、ロングコートダディ堂前透（36）がこのほど、千原ジュニア（52）がMCを務めるカンテレのバラエティー番組「千原ジュニアの座王」（金曜深夜0時45分、関西ローカル）の収録に参加した。

同番組はジュニアが考案。芸人たちが「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などのお題が書かれたイスを使ってイス取りゲームを行い、座れなかった芸人は「このお題だったら勝てる！」と思う芸人を指名。指名された芸人のイスに書かれたお題に沿ってネタを披露し、2人のうちどちらが面白いかを審査委員長が判定する。

19日の放送では、初の試みとなる「2人1組のペア王者」を決める特別ルールで開催。西田は女と男市川、R藤本はアイデンティティ田島直弥、堂前はcacao浦田スタークと組んで出場した。

西田はダブルスについて「1人でやる気楽さもあるんですけど、誰かとやるのは、こっちがミスできない緊張感があって面白かった。『他のペアはどうすんのやろ？』っていうのが見てて楽しかった」。堂前は、お笑いコンビすゑひろがりずやななまがりが、それぞれ別のコンビの芸人と組んでいたことに「なんかエッチでした」と違う目線で観察していたことを明かした。R藤本は「1人の方が良かったな」と田島を足手まとい扱いして、笑いを誘っていた。