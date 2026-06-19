オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下。公式行事が始まって2日目、天皇陛下は世界的な美術館を訪問されました。

■両陛下、オランダで晩さん会に出席

シャンパンゴールドが映える美しい王宮。オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が17日夜、出席されたのはウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会です。

ウィレム・アレキサンダー国王

「乾杯」

燕尾（えんび）服に身を包まれた陛下と、青のドレスにティアラ姿の皇后さま。和やかな空気の晩さん会の中で、陛下が英語で話されたのは…。

「私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、人々の痛みや悲しみに寄り添って耳を傾け、悲しみを繰り返さないよう、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりません」

日本とオランダに刻まれた、戦争の歴史を念頭においた言葉でした。

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先の大戦で、旧日本軍は当時オランダの植民地だった現在のインドネシアを占領。多くの民間人が抑留され亡くなるなど、大きな被害が出たことで、その後、オランダでは根強い反日感情が残りました。

■戦争経験者の“子ども世代”とも懇談

両陛下は晩さん会で、戦争経験者の“子ども世代”とも懇談。「news zero」は18日、両陛下と話をしたという戦争被害者の団体の会長に話を聞けました。

戦争被害者の団体会長 シルフレール･デルハイエさん（80）

「『若い世代の役割は過去を振り返るのではなく未来志向の活動を進めていくことだ』とおっしゃいました。私たちもまさにそれを目指しています。まず陛下は悲しんでおられました。そして将来、両国が和解することを望んでおられました。陛下からそういったお言葉が聞けてうれしかったです」

会長は17日に陛下と話して、「希望を持つことができた」といいます。

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晩さん会から一夜明け、陛下が18日に向かわれたのは、オランダの政治の中心都市、ハーグ。歓迎ムードが高まる中、陛下は日本時間の18日夕方、オランダのイェッテン首相に出迎えられ、マウリッツハウス美術館に到着。

歓迎の昼食会の前に、フェルメールの作品「真珠の耳飾りの少女」をご覧になりました。

この「耳飾りの少女」は、ことし8月、日本の展覧会に飾られることになっていて、陛下はそのことについて「うれしく思う」と語られました。

■陛下、皇后さまの父が判事務めた国際司法裁判所へ

その後に陛下が向かわれたのは、国際司法裁判所などが入る、平和宮。

実はこの場所、陛下にとってもゆかりの場所で、皇后さまの父である小和田恒さんは2003年から15年間、国際司法裁判所で判事を務めていました。

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皇后さまが愛子さまを懐妊されたときには…。

小和田恒さん（2001年）

「ひとつだけお願いは、ぜひ皆さんも静かに見守っていただきたい。私からのお願いとして申し上げます」

父として、娘を思い続けてきた小和田さん。陛下は小和田さんの肖像が掲げられた部屋で、国際司法の現状について説明を受けられました。

来週26日までを予定されている、両陛下の2か国訪問。19日は、王妃が支援する小児がんセンターなどを視察される予定です。

（6月18日放送『news zero』より）