西野未姫が自身のYouTubeに「【感動】西野家が初めて頑馬と顔合わせした時の反応をお見せします【初対面】】」を更新。出産翌日に両親と弟、そして親友が第二子・頑馬くんと初対面した時の様子を公開した。

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両親と第二子の初対面を前に「どんな反応するんだろう？」と楽しみな様子の西野。しばらくして両親が到着すると、笑顔で入ってきた父は手をあげて「おめでとう」と祝福の言葉をかけ、「ほんとちっちぇな」と驚きの声をあげた。母も「かわいいじゃん」と笑顔。感慨深げな両親はじっくりと頑馬くんを観察し、母は「口がもう全然違うじゃん、にこり（長女）と。にこりの口はもうけー（山本圭一）だったもんね」と話した。

その後、3人はソファに座り、西野が父に「抱っこしなよ」とすすめるも、恥ずかしいのか「嫌だよ」と拒否。代わりに母が抱っこし、頑馬くんの顔を覗き込みながら「笑ってるよほら」と言うと、父は「笑ったわけねぇだろ」と強めにツッコむも嬉しそうな様子だ。

場面は変わり、長女・にこりちゃんと夫の山本圭壱も到着してくつろぐ中、西野の弟が登場した。すやすやと眠る頑馬くんを見て「ちっちゃい」とリアクションし、抱っこをすると「ええっ！軽！」と驚く。続いて、次男が到着すると、にこりちゃんは緊張しているのか少し静かになり、西野はその様子を楽しむ。そして次男も頑馬くんを抱っこすると、「小さい、軽い」と兄弟で同じリアクションを見せた。

最後は親友の平井杏奈が「未姫ちゃんお疲れさまー」と挨拶し登場。頑馬くんを見つけると、「あっ、いたー！」と歓喜の声をあげ、「かわいい！ちっちゃいね」と笑顔を見せる。にこりちゃんに「にーにお姉ちゃんになったね」と声をかけるなど、もはや親戚と言っても過言ではないほど山本家に溶け込んでいる平井。「楽しみだね、どんな顔になるんだろう」と頑馬くんの成長を楽しみにしていた。

この動画にコメント欄では、「西野家って何でこんなに癒されるんだろう」「あんなちゃんがもう友達超えて家族すぎる」「西野兄弟本当に穏やかでイケメン」「始終愛が溢れてる」「にこりちゃん絶対ジョーに恥ずかしがって照れてる」などの声が寄せられている。

（文＝本 手）