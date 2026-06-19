衝撃ハットの真裏で起きた“疑惑の判定”でメッシは「退場になるべきだった」 元国際審判が“スター優遇”の現実を証言「VARすら見ないのは非常に奇妙」【W杯】
初戦からハットトリックを決め、流石の得点力を見せつけた10番、メッシ(C)Getty Images
華麗なるハットトリックの最中に起きた波紋を呼んだワンプレー
今月11日の開幕から熱戦が続いている北中米ワールドカップ（W杯）。さまざまなマッチアップが話題を生む中で、小さくない物議を醸しているのは、現地時間6月16日に行われたアルゼンチン代表とアルジェリア代表の一戦で起きたワンプレーだ。
【動画】退場になるべきだった？ メッシに下った疑惑シーンをチェック
リオネル・メッシがハットトリックをやってのけ、前回王者が3-0と圧勝した一戦にあって波紋を呼んだのは、他でもないアルゼンチンをけん引した“大エース”のレイトチャージだった。
1点をリードしていた30分、自陣のバイタルエリアで、メッシは相手DFアイサ・マンディからボールを奪おうと急速にプレスをし、遅れ気味にタックル。この際に相手の右ふくらはぎをスパイクで踏みつけるようにして転倒させてしまったのである。
スロー映像を見ても危険な行為ではあった。しかし、主審のシモン・マルチニアク氏は、ファウルのみをジャッジ。レッドカードはもちろん、イエローカードによる警告も出さず。さらにVARによるオンフィールドレビューも行わずに試合を再開させた。
サッカーに限らず、あらゆるスポーツに「タラレバ」は付き物である。仮にここでメッシが退場になっていたら、試合結果も大きく変わっていた可能性もある。
それだけにマルチニアク氏の判定に対しては異論が集中。同業者からも、その正当性が疑問視されている。フランス紙『Lequipe』の取材に答えた元国際審判員のサイード・エンジミ氏は、「今回のケースは昨今のジャッジの象徴とも言える。この判定は、不可解とまでは言わないまでも、VARすら見ないのは非常に奇妙に思える」と断言。メッシに何の注意もされなかった対応に問題があると持論を展開した。
「他の選手の場合、ふくらはぎへのあれだけかなり荒っぽい踏みつけであれば、レッドカードを受けていたはずだ。特にVARの映像を確認した後であれば、退場処分になるべきだった」
メッシに対する審判からの“優遇”を指摘したエンジミ氏は、「ジャッジをする上で、審判たちは真に偉大な選手に対する判定が大きな意味を持つことを知っている。それは彼らの潜在意識の中で役割を果たしている」と強調。さらに「もしも、メッシがああいう踏みつけを受け、レッドカードも出されずに終わっていたら、世界的な大騒動になっていただろう」とも指摘した。
マンディとの接触プレーで批判を受けるメッシ。しかし、英雄に対するバッシングに国内メディアは黙っていなかった(C)Getty Images
アルゼンチン国内は「レッドカードに値しない」の声一色
劇的なハットトリックの裏で批判の的となっているメッシのファウル。しかし、彼の母国内では、「レッドカードには値しない」という分析が飛び交っている。
国内の大手スポーツ専門局『Tyc Sports』は「完璧だったアルジェリア戦で唯一物議を醸したのは、背番号10による踏みつけ行為だった。だが、それは無謀な行為ではあったが、深刻なラフプレーには当たらない」と力説。「静止画やスローモーションの両方の画像を見ると、明らかな反則行為であることがわかる」とした上で、単なるファウルに留めた審判の考えを推察している。
「メッシは、ボールを奪おうとした際に、すぐにスパイクを引っ込めて相手選手の怪我を避けようとしている。審判は、この時にプレーの激しさを中程度から低程度と判断し、レッドカードに値する無謀な行為ではないとみなしたのだろう」
また、同国の日刊紙『Infobae』は「多くのネットユーザーが『メッシがレッドカードに値する』と不満を述べたが、彼のタックルはレッドカードの対象となる基準を満たしていなかった」と論じ、やはりジャッジの正当性を訴えている。
「相手選手との接触はあったが、その接触は相手の身体的安全を脅かすほどの激しいものではなかった。また、強引な力の行使や、“重大なラフプレー”の基準に該当するような行為も認められなかった。ただ、極めて無謀な競り合いではあり、相手に及ぼすリスクは十分に考慮せずにプレーしているようには見える。ゆえに、メッシのプレーは、規則上の“無謀なプレーの定義”に完全に該当するため、審判はイエローカードを提示すべきだった」
たった一つのプレーが、世界的な論争を巻き起こす。今回の騒動は、ある意味でメッシの規格外のスター性を物語っていると言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]