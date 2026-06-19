女優芳根京子（29）が日本テレビ系「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日、30日）のチャリティーパートナーを務めることが18日、発表された。芳根は小児がんと闘う小学3年生の女の子と「アートパフォーマンス」に挑戦する。

芳根は「『私ですか!?』というのが最初の率直な気持ちでした。毎年テレビで拝見していたので、まさか自分がやらせていただけるんだという驚きがありました」とオファー当時の心境を明かした。そして「同時に、私自身、中学生の頃にギラン・バレー症候群という病気になったことがあるので、『何か少しでも力になれることがあるのかな』『力になりたい』という気持ちでお受けしました」と話した。

また、引き受けるきっかけについて「過去に出会った方から、『実は昨年ギラン・バレー症候群になってしまって。ネットで調べたら、芳根さんもなったことがあると知って、すごく元気をもらったんです』と言われたことがありました」とし、「自分の病気の話をどこまでしていいのか正直わからないという気持ちもあったのですが、自分が病気になったという経験が、誰かのパワーになってくれたんだと知ってすごくうれしかったんです。病気にもいろんな形があるので一概には言えませんが、私が参加させていただくことで、前向きな気持ちになってくれる方が一人でも多くいたらすごくうれしいですし、私だからできることを見つけていきたいです」と意気込んだ。

芳根は自身が病と闘った経験や当時の思いを重ねながら、女の子とアートパフォーマンスに挑戦し、「家族の物語」を描いていく。今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」について「私自身、家族が生きがいだと感じる瞬間がたくさんあります。仕事で大変な時も、家族のパワーがあるからこそ踏ん張れる瞬間が何度もありました」と話し、「これまでも、体のことや仕事のことなど、家族にたくさん支えてもらってきました。今でも仕事が大変な時は、母が栄養を考えてご飯を作ってくれたり、常に心配して助けてくれたりしています。このテーマは、すっと心に入ってくるものだと感じています」と語った。

視聴者に向けて「今回の24時間テレビが、自分にとってどんな2日間になるのだろうと、今からドキドキ、ワクワクしています。一人でも多くの方に、前向きな気持ちをお届けできたらうれしいなと思っておりますので、皆さんぜひご覧ください」とアピールした。