プロ野球は19日からリーグ戦が再開する。パ・リーグは借金を抱えるのが最下位・楽天だけで、勝率5割の5位・ロッテまで上位進出の可能性が大きくある。今後のポイントについて、スポニチ本紙評論家の辻発彦氏（67）が分析した。

首位・西武から貯金7の4位・日本ハムまで5.5ゲーム差。パ・リーグは例年同様、交流戦では差がつかず、5位のロッテも勝率5割まで持ち直した。

投打のバランスは西武が一番取れていると感じる。交流戦MVPの長谷川ら、打線が近年にないつながりを見せ活躍する選手も日替わりでベンチの雰囲気もいい。一方で西口監督の凄いところは投手陣を安定させているところ。若い中継ぎ投手らを勝ち試合で起用して成功体験させて、12球団トップの防御率2.37とずっと抑えてきている。それでいて先発投手を6回100球で代えてみたりと、無理をさせていない。先の勝負を見据えながら戦えている。

交流戦でソフトバンクと並ぶ14勝4敗だった日本ハムも、4位ながらようやく本来の姿になってきた。あとは2位・ソフトバンクにどう立ち向かうか。今季8戦8敗の相手とリーグ再開のカードで当たる。この最初の3連戦は重要だろう。宮城、山下を欠きながらよくやっているオリックス、ソフトバンクの“4強”が、どう抜け出すかが見ものだ。

吉井新監督になる楽天は“史上初”というシーズン途中に外部からの監督就任という異例の事態だが、これを何かのきっかけにしたい。吉井監督とは近鉄時代に何度も対戦した。内角にガンガンえぐってくる気持ちの強いピッチャーだった。ヤクルト時代にはチームメートだったし期待したいが、やるのは選手。選手が変わらない限り上位は見えてこないと思っている。