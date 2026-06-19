【経済指標】

【米国】

＊米新規失業保険申請件数（6月13日週）21:30

結果 22.6万人

予想 22.5万人 前回 23.0万人（22.9万人から修正）



＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（6月）21:30

結果 10.3

予想 10.0 前回 -0.4



＊米景気先行指数（5月）23:00

結果 0.1％

予想 0.1％ 前回 0.2％（0.1％から修正）（前月比）



【英国】

英中銀政策金利（6月）20:00

結果 3.75%

予想 3.75% 前回 3.75%



【発言・ニュース】

＊英中銀

・必要に応じて行動する用意。

・今年のインフレ見通しを下方修正

・４月予測と比べ、基礎的な経済成長は僅かに加速を見込む。

・和平合意もエネルギー価格見通しは依然不透明。

・第４四半期のＣＰＩは３．２５％を僅かに上回る水準に達する可能性。



＊ベイリー英中銀総裁

・イラン紛争の圧力は停戦でも影響波及はこれから。

・据え置きに満足だが、リスクは上振れ方向。

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