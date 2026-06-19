ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（6月13日週）21:30
結果 22.6万人
予想 22.5万人 前回 23.0万人（22.9万人から修正）
＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（6月）21:30
結果 10.3
予想 10.0 前回 -0.4
＊米景気先行指数（5月）23:00
結果 0.1％
予想 0.1％ 前回 0.2％（0.1％から修正）（前月比）
【英国】
英中銀政策金利（6月）20:00
結果 3.75%
予想 3.75% 前回 3.75%
【発言・ニュース】
＊英中銀
・必要に応じて行動する用意。
・今年のインフレ見通しを下方修正
・４月予測と比べ、基礎的な経済成長は僅かに加速を見込む。
・和平合意もエネルギー価格見通しは依然不透明。
・第４四半期のＣＰＩは３．２５％を僅かに上回る水準に達する可能性。
＊ベイリー英中銀総裁
・イラン紛争の圧力は停戦でも影響波及はこれから。
・据え置きに満足だが、リスクは上振れ方向。
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（6月13日週）21:30
結果 22.6万人
予想 22.5万人 前回 23.0万人（22.9万人から修正）
＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（6月）21:30
結果 10.3
予想 10.0 前回 -0.4
＊米景気先行指数（5月）23:00
結果 0.1％
予想 0.1％ 前回 0.2％（0.1％から修正）（前月比）
【英国】
英中銀政策金利（6月）20:00
結果 3.75%
予想 3.75% 前回 3.75%
【発言・ニュース】
＊英中銀
・必要に応じて行動する用意。
・今年のインフレ見通しを下方修正
・４月予測と比べ、基礎的な経済成長は僅かに加速を見込む。
・和平合意もエネルギー価格見通しは依然不透明。
・第４四半期のＣＰＩは３．２５％を僅かに上回る水準に達する可能性。
＊ベイリー英中銀総裁
・イラン紛争の圧力は停戦でも影響波及はこれから。
・据え置きに満足だが、リスクは上振れ方向。