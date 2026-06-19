【経済指標】
【米国】
＊米新規失業保険申請件数（6月13日週）21:30
結果　22.6万人
予想　22.5万人　前回　23.0万人（22.9万人から修正）

＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（6月）21:30
結果　10.3
予想　10.0　前回　-0.4

＊米景気先行指数（5月）23:00
結果　0.1％
予想　0.1％　前回　0.2％（0.1％から修正）（前月比）

【英国】
英中銀政策金利（6月）20:00
結果　3.75%
予想　3.75%　前回　3.75%

【発言・ニュース】
＊英中銀　
・必要に応じて行動する用意。
・今年のインフレ見通しを下方修正
・４月予測と比べ、基礎的な経済成長は僅かに加速を見込む。
・和平合意もエネルギー価格見通しは依然不透明。
・第４四半期のＣＰＩは３．２５％を僅かに上回る水準に達する可能性。

＊ベイリー英中銀総裁　
・イラン紛争の圧力は停戦でも影響波及はこれから。
・据え置きに満足だが、リスクは上振れ方向。