ナショナルズ傘下2Aハリスバーグから巨人へ移籍した小笠原慎之介投手（28）が18日、東京ドームで入団会見を行った。中日時代にプロ初勝利や初完封を果たした思い出の新たな本拠地で再出発を誓った。27年までの契約で年俸は1億8000万円、背番号は98に決まった。

思い出が詰まった東京ドームに足を踏み入れた小笠原は、どこか恥ずかしそうに新たなチームメートの元へ向かった。2年ぶりに日本球界に電撃復帰。1軍メンバーに交じり、懐かしむようにランニングやキャッチボールなどで汗を流した。

「とにかくチームのピースとして期待に応えられるパフォーマンスをして。まずはリーグ優勝、そして日本一を獲れるように頑張りたいなと思います」

東京ドームと巨人とは不思議な縁でつながっていた。湘南クラブボーイズに所属した中学3年の12年はジャイアンツカップで優勝し、胴上げ投手になった。プロ入り後は1年目だった中日時代の16年9月4日に巨人相手に7回3失点でプロ初勝利をマーク。18年7月28日も同じく巨人相手にプロ初完封。いずれもこの東京ドームで飾っており、新たなホームとなり「本当うれしく思います」と笑みがこぼれた。

98に決まった背番号は自ら希望した。中日時代の同僚で、21年に27歳で死去した4学年上の木下雄介さんが背負った番号。「自分の中でも新たなチャレンジ。その中でも98番は、僕の中で特別な番号でもあるので選ばさせていただきました」。兄のように慕った木下さんの思いも胸に腕を振る覚悟だ。

原辰徳、ロッキーズ・菅野、現役では大城ら、有力OBも多数在籍した東海大相模出身。「大城さんは大先輩なんでリスペクト持ってやっていけたら」とバッテリー実現も熱望した。きょう19日からの古巣・中日との3連戦は1軍に同行してブルペン入りし、その後はファーム・リーグでの登板を重ねて1軍登板への調整を進める。「一日でも早く東京ドームのマウンドに立って期待に応えたい」。次は巨人の小笠原慎之介として東京ドームに新たな思い出を刻む。（村井 樹）