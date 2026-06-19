プロ野球は19日からリーグ戦が再開する。セ・リーグは上位3チームが0.5ゲーム差以内にひしめく激しい三つ巴の争い。今後のポイントについて、スポニチ本紙評論家の槙原寛己氏（62）が分析した。

セ・リーグ各球団にとって「鬼門」の交流戦だった。パ・リーグのパワーピッチャーに力負けして得点力が低下。唯一、貯金を増やしてリーグ首位に浮上した巨人は、先発陣の駒がそろっておりパの球団に対抗できた。

チームトップ5勝の井上、竹丸の両左腕に復調した戸郷、西舘。さらに田中将、則本にウィットリーがいて、山崎も復帰間近だ。大リーグから復帰する小笠原も加わる手厚い布陣から8回の大勢、9回のマルティネスにつなげば取りこぼしは少なくなる。浦田、佐々木ら野手も若手が台頭しており、セで最も安定した野球を見せられるはず。阿部前監督の辞任などあったが、好転してきたと思う。

阪神は昨季も交流戦で7連敗を喫するなどしたが、シーズンは独走V。しかし今季はやや苦しいか。交流戦でもそうだったが、打線は佐藤輝頼みで得点のバリエーションが少ない。パの投手は佐藤輝を徹底マークして「他の選手でアウトを取れば」という策だった。絶対的な存在だった中継ぎエースの石井を欠き、終盤の競り合いにも弱さが見える。

ヤクルトも交流戦では得点を奪えず苦しい戦いを余儀なくされたが、まだ貯金5。開幕当初のような勢いを取り戻せるか。これら上位3チームに対し、DeNAは4位ながら交流戦で大きく負け越して借金10に。投打で新助っ人を獲得したが、やはり牧の存在が鍵になる。首位の巨人とは8ゲーム差。牧が故障を乗り越えてチームをけん引すれば、まだまだチャンスはある。