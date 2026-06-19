「日本生命セ・パ交流戦」の表彰選手が発表され、西武・長谷川が最優秀選手（MVP）に輝いた。球団史上初の優勝に貢献し、球団初の、育成出身選手としても初の受賞。大阪市内のホテルで行われた会見で「（育成出身として）プロ野球の歴史に名を刻めたというのがうれしく思います」と喜びを語った。

敦賀気比から20年育成ドラフト2位で入団。22年7月に支配下登録された。長谷川は偉大な先輩たちの名前を挙げ「目標というか、意識はしています。周東さんや牧原（大）さんだったり。育成でも努力を重ねれば活躍できるところを見せていきたい」と誓った。メッツ・千賀、巨人・甲斐らを含め、育成出身のトップ選手はソフトバンク勢に多い。レオの育成の星を目指し、先輩たちに続く将来的な侍ジャパン入りにも「（目標に）あります」と意欲的だった。

交流戦16試合出場し、首位打者となる打率・367をマーク。6月9、10日の広島戦での2試合連続サヨナラ打を含め、勝負どころの7日からの5試合中4試合で決勝打を放った。印象に残った試合に広島戦を挙げ「2試合連続サヨナラ打が（02年の）松井稼頭央さん以来というのが凄くうれしかった。偉大な選手の次に名を刻めた」と振り返った。

賞金200万円については「いつも球場に来てくれる家族に、バックネット裏など良い席をプレゼントしたい」と親孝行に使うと明言。いつの日か、侍ジャパンとして国際試合の特等席に両親を招待することも夢見ている。（河西 崇）