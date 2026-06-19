Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と関西ジュニアの西村拓哉、そして草間リチャード敬太が主演を務める映画『おそ松さん 人間クズ化計画!!!!!?』が6月12日に公開され、初日3日間で観客動員数14万1000人、興行収入2億1800万円を記録する好スタートを切った（※）。本作は、待望の赤塚不二夫原作によるアニメ『おそ松さん』の実写映画第2弾。クズでニートな松野家の6つ子たちが、世界を揺るがす大きな陰謀に巻き込まれていく姿を描く。

参考：佐野晶哉、『風、薫る』で“人とのつながりの大切さ”を実感 「努力って一人ではできない」

20歳過ぎても定職につかず、親のすねをかじって暮らしている6つ子の兄弟。普段はどこへ行っても疎まれている彼らだが、突如としてそのクズっぷりが称賛され、世界中の人気者に。それは、とある研究者が開発した人間の価値観を「クズであればクズであるほど素晴らしい」というものに変えてしまうガスの影響だった。6つ子たちはその背景にある恐ろしい“人類クズ化計画”を止めるため、奮闘することになる。

まるで劇場版『クレヨンしんちゃん』のようなぶっ飛んだ設定だが、一見まとまりのない兄弟の絆や「多様な価値観を認め合おう」というメッセージが描かれており、最後は感動に包まれるストーリーとなっていた。また、Snow Manが主演を務めた第1弾同様、いろいろな作品のパロディや原作愛溢れた小ネタ、メタ発言なども満載。原作ファン、キャストのファンのみならず、幅広い層が楽しめるエンタメ作品となっているように思う。何より特筆すべきは、6つ子のキャラクターが原作に忠実で、それぞれの魅力が脚本とキャストの力で際立つように表現されていることだ。

頼りないようで、いざという時には長男としての威厳が出てくるおそ松（末澤誠也）、超絶ナルシストなのに、どこか不憫で憎めない次男のカラ松（正門良規）、全身から陰鬱なオーラを漂わせ、原作のジト目が完全再現されている四男・一松（小島健）、ニコニコ笑顔が微笑ましく、太陽のような明るさを携えている五男の十四松（草間リチャード敬太）、あざとさ全開ながら、ほんのりと毒が混じった末っ子のトド松（西村拓哉）。そして、今回注目したいのは、佐野晶哉演じる三男のチョロ松である。

佐野といえば、現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』にヒロインのりん（見上愛）に思いを寄せる“シマケン”こと島田健次郎役で出演している。シマケンは、新聞社で活字工をしながら小説家を目指している青年。だが、本人は自分が何者であるかを定義されたがらない。加えて生粋の言語オタクで、同作の中では最もユニークで目立つ存在と言えるだろう。シマケンをキャラ立ちさせているのは、ボサボサ頭に丸メガネというビジュアルや、挙動不審な動き、悩んでいる時の頭を掻きむしる癖もあるが、一つは佐野の声だ。シマケンの人となり、その時々の心情が、すべて声に乗っているのである。

■『おそ松さん』神谷浩史の芝居を研究したチョロ松再現力 基本はウィスパーボイスで、ポツリポツリと言葉を置いていくように喋るシマケン。それらは単に聞き取りやすく、耳心地がいいというだけではなく、穏やかさ、知的さ、神経質さといったシマケンの持つ性格や気質を伝える大事な要素だ。一方で、言語についての知識を披露する際には声に力が入り、早口で捲し立てるような喋り方になる。普段との違いだけで、シマケンについての事前情報を何も持たない人であっても、「ああ、この人は本当に言葉が好きなんだな」と即座に理解できるのではないだろうか。

友人の槇村（林裕太）に対しては強めの口調、かつ面倒くさそうに応答する一方、りんには恥じらいつつ丁寧に、彼女の娘・環（英茉）には優しさと愛情を滲ませながら語りかけるなど、シマケンと相手との間柄、その人に抱いている感情によっても、声に微妙な変化を持たせている佐野。また、りんに惹かれていくにつれ、最初は「誰にわかってもらえなくてもいい」というような投げやり感があった口ぶりに、相手に届けたい、伝えたいという意志が感じられるようになってきている。そうしたシマケンの心情の変化も、佐野の声から伝わってくるのだ。

ここで特筆すべきは、佐野の“耳”のよさである。幼少期から劇団四季の子役として『ライオンキング』や『サウンド・オブ・ミュージック』などの舞台に立っていた経験に裏打ちされた歌のテクニックと表現力、音楽大学で2年間学んだ確かな知識を武器とする佐野。相対音感の持ち主であり、TBSの音楽番組『100点カラオケ音楽祭』では生歌唱で100点を獲得したことも。おそらくは、耳から受け取る情報も人より多いのではないか。視覚情報だけではなく、声のボリュームやトーン、声色、話すスピード、テンポ感、間の取り方などの“音”も、佐野の中では相手を知る重要な手がかりとなっていて、それがそのまま役づくりにも反映されているような気がする。

そんな佐野の力は、本作でも大いに発揮されている。まず、アニメでチョロ松を演じている神谷浩史の声や演技をよく研究しているのが感じ取れた。特にチョロ松が初めて伊勢海老を食べて「うまーーーーい！」と叫ぶところは御本人登場かと思うほどで、原作ファンからも驚きと称賛の声が上がっているようだ。

チョロ松は自称“唯一のまとも枠”で、たしかに他の兄弟よりも冷静で「俺たちヤバくない？」と自分たちのことを俯瞰している節がある。だが、決して無個性ではない。地下アイドルの橋本にゃー（野口衣織）をこよなく愛する推し活男子であり、踏まれて喜ぶ変態(?)。かつ、にゃーちゃんに突き放されるや否や、古参アピール＆理詰めで対抗するクズ要素もしっかり兼ね備えているのだ。

チョロ松のオタク気質が最も表れているのが、つらつらと一気に言葉を並び立てるシーン。原作再現度の高さはもちろんのこと、台詞が早口なのに聞き取りやすく、その滑舌の良さに感心させられた。関西出身の佐野にとっては難易度の高い標準語でのツッコミもキレッキレ。そんなふうに、佐野は緩急自在に言葉を操ってチョロ松のキャラクター性を豊かに表現している。

劇中に登場する6つ子たちのイケメンバージョン“F6”のライブシーンも見逃せない。王子様衣装にメガネをかけ、知的なオーラとアイドルオーラ全開の笑顔を携えた佐野は破壊力抜群だ。その澄み切った天使のような歌声は、ぜひとも映画館の音響で聴いてほしいところ。また、佐野はオタ芸協会からレクチャーを受けた上で完璧なまでのオタ芸を披露しており、オールマイティーぶりが炸裂している。『おそ松さん』の世界に初めて触れる人はチョロ松が好きに、またチョロ松推しの人もさらに愛が深まる作品になっているのではないだろうか。

参照※ https://www.kogyotsushin.com/archives/topics/t8/202606/15153645.php（文＝苫とり子）