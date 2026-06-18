「ユニクロ（UNIQLO）」が、俳優 河合優実と共同で世界中で困難な生活を強いられている難民を“花”を通して支援する「UNIQLO FLOWER × 世界難民の日 チャリティキャンペーン」を実施する。期間は6月19日から30日まで。

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同キャンペーンは、6月20日に設定されている「世界難民の日」を記念して企画。河合は、祖国ミャンマーで迫害され難民となった少数民族 ロヒンギャの幼い姉弟の密航の旅を描き、第82回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門審査員特別賞を受賞した藤元明緒監督の長編映画「LOST LAND／ロストランド」の予告編でナレーションを担当。その縁でユニクロからオファーがあり、今年1月にファーストリテイリング取締役の柳井康治グループ上席執行役員とともにバングラディシュのロヒンギャ難民キャンプを訪れた。

期間中、ユニクロの生花販売サービス「UNIQLO FLOWER」展開店舗で「世界難民の日ギフトバッグブーケ」を販売。ブーケ（990円）は、「あなたを幸せにします」という花言葉を持つ青いデルフィニウム1束と、河合がセレクトした花2束がセットになっている。ブーケ1つにつき300円が、ユニクロの親会社であるファーストリテイリングがグローバルパートナーシップを結ぶ国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）を通じてロヒンギャ難民の自立支援プロジェクトに寄付される。

ファーストリテイリングは、2011年に正式にUNHCRとグローバルパートナーシップを締結。金銭的サポートのほか、平和を願うチャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」およびヒートテックを寄贈するプロジェクト「The Heart of LifeWear」の実施、国際会議「グローバル難民フォーラム」への参加など、難民支援に積極的に取り組んでいる。衣料支援の実績は2025年8月時点で全世界で6300万点を超え、「PEACE FOR ALL」での寄付金額は今年4月時点で31億円を突破した。

キャンペーンの発表イベントに登壇した河合は、「“難民”と聞くとどこか違う世界のようでリアルに感じられない部分もありましたが、実際にキャンプを訪れると、そこで暮らす人々にも生活や趣味があって自分と何も変わらない一人の人間なんだと再確認しました。このプロジェクトに一人でも多くの人が賛同し、ブーケを手に取ってくれたら嬉しく思います。これからも、難民キャンプで見たこと感じたことを多くに人に伝える努力をしていきます」とコメント。柳井グループ上席執行役員は「花束1つで何か変わるのか、と考える人もいるかもしれませんが、地道な行動の積み重ねが大きな力になります。『どちらでもいいからやらない』ではなく『どちらでもいいから参加する』という気持ちで協力をお願いします」と呼びかけた。

■UNIQLO FLOWER × 世界難民の日 チャリティキャンペーン

期間：2026年6月19日（金）〜30日（火）

展開店舗：全国のUNIQLO FLOWER取り扱い店舗

価格：990円