マツモトキヨシ専売コスメブランド「アルジェラン（ARGELAN）」が、「プレミアムリペア」を新ヘアケアシリーズ「メロウリペア」としてリニューアル発売する。シャンプーやトリートメントなどを揃え、8月11日から全国で取り扱う。

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メロウリペアシリーズでは、新たに6種の国産サステナブル原料を採用、ダメージ補修成分を強化し、なめらかさとまとまり力のあるヘアケアを追求した。ハーモニックシトラスの香りに仕上げた。

ラインナップは4種を用意する。「アルジェラン メロウリペア オーガニック シャンプー」（450mL 1760円、レフィル400mL 1320円）は、うるおいを守りながら洗い上げることで指通りのよい状態を目指す。「アルジェラン メロウリペア オーガニック トリートメント」（450g 1760円、レフィル400g 1320円）は、保湿効果に優れた成分としてトウミツ酒粕エキス（酒粕エキス、トウミツ）とシャクヤクエキス（シャクヤク根エキス）を新たに配合。まとまりの良い髪へと導く。

集中ケアヘアマスクの「アルジェラン メロウリペア オーガニック ヘアマスク」（200g 1760円）には、沖縄県産ゲットウ花エキス（保湿成分）、カカオバター（カカオ脂※エモリエント成分）、国産チューベローズ多糖体（チューベロース多糖体※保湿成分）を配合。毛先までゴワつきの気にならない状態へ整える。「アルジェラン メロウリペア オーガニック ヘアオイル」（60mL 1870円）は、ホホバオイル（ホホバ種子油※保湿成分）を新たに加え、ダメージを受けた髪を柔らかく整える。

今回のリニューアルは、同ブランドが昨年秋から着手しているサステナビリティと機能性の強化および国産原料の積極採用と地方創生に対する取り組みの一環となる。

◾️アルジェラン：公式サイト