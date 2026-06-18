「愛しています」　アンバサダーのスジが「ツバキ」20周年記念イベントに登壇

「ツバキ（TSUBAKI）」が、ブランド誕生20周年イベントを東京・虎ノ門 アンダーズ東京で開催した。昨年からブランドアンバサダーを務めるスジが登場し、ブランドへの想いや“ツヤ髪”の持つ効果について語った。

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ツバキは、2006年に誕生し、椿オイルの生命力に着想を得たヘアケアを通じて髪の美しさだけでなく前向きな気持ちや自信を育むことを重視したブランドとして成長。スジは、自然体でしなやかな強さを体現する姿勢が、ブランドの思想と合致するとして2025年にブランドアンバサダーに就任した。

20周年のイベントに現れたスジは、ブランドカラーの赤いドレスで登場。「今日はブランドを象徴する“ツヤ髪”を演出できるように、ヘアスタイリングを心がけました」とコメント。続けて「ツバキに初めて出合った時、最も印象的だったのはブランドが目指す美しさの哲学です。単に外見として見える髪の美しさだけでなく、ナチュラルに自分だけの個性や魅力を自然に表現できるように後押しする点に強い共感を覚えました」と想いを語った。

「髪はメイクやファッションを仕上げる最後のピースで、美しい“ツヤ髪”は自分をより輝かせてくれる存在だと思います。精神面においても、髪がしっかりと整っていると、自分自身に対して『大切にできている』と感じられます。また、1日の終わりに髪を洗った後、艶やかに整った髪を目にすると、『今日も1日を良く過ごせたな』と達成感や安心感を覚えます」と、ブランドが追求する“ツヤ髪”について語った。

最後にスジは、「これからもブランドが届ける健やかな美しさをお見せできるよう努めてまいります。ツバキ、愛しています」と締め括った。