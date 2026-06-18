愛眼が、人気YouTuber たっくーとのコラボレーション眼鏡「TAKKU」を巡る騒動について謝罪コメントを発表した。たっくーは自身のYouTubeチャンネルで商品を紹介した際に「全ての素材が国産である」との趣旨の発言を含む動画を公開したが、愛眼側の情報共有不足により、実際には素材に海外製のものが含まれていたため、視聴者からの指摘によって当該の問題が発覚した。愛眼は購入者の要望に応じて返品を受け付けており、お客様相談室まで問い合わせるよう案内している。

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たっくーは、独自の世界観で都市伝説や社会情勢を紐解くラジオ系YouTuber。現在チャンネル登録者数は300万人を突破し、MCや執筆、イベント主宰など多岐にわたる分野で活動している。「TAKKU」は、たっくーの「本当に気に入るこだわりの国産眼鏡を作りたい」という意向をもとに開発されたコラボレーション眼鏡。「ウエリントン（Wellington）」と「ボストン（Boston）」の2型を揃えている。

愛眼はTAKKUについて、仕入先の福井県メーカーにおける国産基準に則り、鯖江市内の工場において製造されているものであるため、素材に海外製のものが含まれていても「国産眼鏡」として取り扱い、担当者はたっくーも同様の認識を持っているという思い込みから十分な説明を行わずにプロジェクトを進行。また、たっくーは当該動画の公開前に愛眼サイドにも確認をとっていたが、同社は十分な検討・指摘ができないまま「内容に問題がない」と回答していたという。

同社は「この結果、視聴者様からのご指摘を受け、たっくー様に大きなご負担とご迷惑をおかけしたことを、当社として重く受け止めており、たっくー様に対し、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪。今後、共同開発商品などの企画・販売に際し、商品仕様に関する情報を関係者間で事前に確認する体制と、対外的な発信内容の社内チェック体制を強化するという。

また、一部店舗で一般社団法人福井県眼鏡協会が過去の別キャンペーン向けに作成した「鯖江」と記載されたフラッグを、「TAKKU」の販売促進物として掲出していたことも判明。「TAKKU」の表示を承認しているかのような誤解を招き得る状況となっていたとして、愛眼は同協会に経緯を説明のうえ謝罪しており、フラッグはすでに撤去している。