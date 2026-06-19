日本銀行は、政策金利を３１年ぶりの高水準となる１．０％に引き上げました。



物価高対策が狙いですが、私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。



札幌市内の住宅展示場です。



マイホームの購入を検討する人にとって気になるのは、金利の動向です。



（来場者）「金利は上げないでもらいたいというのが正直なところです。（物価が）これからどんどん上がっていく中で建てるよりは、ここで建てる方がいいかと思って検討している」





日銀は６月１６日、政策金利を０．７５％から１．０％に引き上げることを決めました。物価高に歯止めをかけるための対応で、３１年ぶりの高水準です。（日本銀行 福田副総裁）「経済、物価、金融情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」生活にはどのような影響があるのか。代表的なのが、住宅ローンです。多くの人が選択している「変動金利」では、毎月の返済額が増えることになります。一方で、北海道銀行は８月３日から、普通預金の金利を０．３％から０．４％に引き上げます。利息が増えるため、預金が多い人にはメリットがあります。（北海道銀行営業推進室 園田順さん）「今回の普通預金金利の引き上げに加え、今後、定期預金の金利引き上げも予定している。資産を増やす選択肢は広がっている」また、北洋銀行も同じく普通預金の金利を０．４％に引き上げると発表しています。今回の利上げで生じる家計への影響について、みずほ総合研究所は１世帯あたり平均で年間２万円のプラスになると試算しています。しかし、年代別にみると、資産が蓄積されている５０代以上の世帯ではプラスになっているものの、住宅ローンの利用が多い２０代から４０代の世帯はマイナスとなっています。「若い世代が損をする」と見込まれているのです。専門家は、利上げによって物価高を抑えることができるのか、疑問の目を向けています。（ファイナンシャルプランナー 加藤桂子さん）「金利が上がったが、物価が落ち着くのかというと中東情勢もあり今後は分からない。物価もまだ上がるかもしれないので、誰もが家計の見直しをしっかりしてもらいたい」私たちの暮らしに直結する金利の動向。日銀は経済状況の推移を見ながら今後も利上げを続ける方針です。