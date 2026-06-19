自身のインスタグラムで動画を公開

オランダとの初戦を劇的なドローで終えたサッカー日本代表は、メキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）にチュニジアとの第2戦を迎える。日本テレビ系で解説を務める元日本代表・本田圭佑は自身のインスタグラムを更新。メキシコのファンと交流する姿を見せると、現地ファンの話題を呼んでいる。

本田はインスタグラム内に動画を公開した。「ケイスケ・ホンダがメキシコのファンにスペイン語で話す」と記された動画では、本田が現地のファンと交流。少年に対して「日本の選手のこと知ってる？ 誰か知ってる？」とスペイン語で呼びかけている。

「クボ！」と答えた少年に、本田は「とても素晴らしい！」とサムズアップ。少年が「トミヤス！」と続けると「トミヤスも知っているのか！」と驚いた表情を見せている。その後、少年の父親とみられる男性に対して、今度は英語で「どのクラブを応援しているの？」と尋ねた。

本田は、2017-18シーズンにメキシコの強豪パチューカでプレー。同じメキシコリーグのティグレスを応援していると回答した男性に対し「僕はティグレス戦で得点したと思う」と呼び掛けると、「メキシコのファンのみんなは、サッカーファンじゃなくても、サッカーのことよく分かってるよね。平均が違う。スタンダードが高い。子供でさえも、サッカーのことよく知ってる」と気さくに交流を続けていた。

この投稿には海外のファンから「なんていい奴なんだ」「すごい」「多才だな」「ケイスケ・ホンダは本当に賢い。英語だけでなくスペイン語も話せるなんて」「彼はヴィクトリーにいた頃、私によくスペイン語で話しかけてくれたんだ」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）