巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１８日、竹丸への援護を掲げた。１９日のリーグ戦再開初戦、中日戦（東京Ｄ）に先発する左腕は、直近３登板連続黒星だが、その間の援護点は１点のみ。特に直近２登板は完封負けで「数試合いい投球の中で勝ちをつけられていない。何とか早めに援護してあげて余裕を持って投球できるように」と相手先発・金丸に全員で立ち向かう。

直近６試合中５試合で１番・浦田、２番・松本。交流戦では浦田が打率３割３分３厘、１２球団トップ８盗塁、松本は同２位の打率３割６分５厘と躍動した。今後も１、２番は好調「ウラマツコンビ」が軸になる。チームは先制すれば５月１日の阪神戦（甲子園）から１分けを挟んで１４連勝中で１５戦無敗。上位打線で初回から流れを引き寄せたい。

交流戦から監督代行となり１０勝６敗２分け、セ唯一の勝ち越しで１２球団中４位。リーグ３位から首位に浮上した。阪神、ヤクルトと上位３球団が０・５差の混戦だが「まだ順位は気になっていない。一個一個勝ちを積み重ねるしかない」と目の前の試合に集中する。この日は東京Ｄで１軍全体練習を実施。残り７９試合。セ・リーグでは初の指揮となる一戦で、竹丸を全力サポートする。（片岡 優帆）