フジテレビ系７月期、ＧＡＣＫＴ主演の月９ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜・午後９時、７月２０日スタート）に生瀬勝久の出演が決定した。

“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。１６日から５日連続で主要キャストを発表中で、すでに解禁済の志田未来、神尾楓珠、戸塚純貴に続き、生瀬の出演が発表となった。

「正義が嘘につぶされるなら、嘘で正義を勝たせる」――。ネットやメディアの情報で、悪人が簡単に作り上げられてしまう現代。もしも、ある日突然、無実の罪を着せられたら？世間もあなたを悪と決めつけ、本当の声がかき消されたら？世間の声に惑わされず、依頼人の本当の姿を見て味方になり、無罪を勝ち取ることができたら、それはまさしくヒーロー。

自分の目で確かめるまではどんな世間の評価も信じない主人公・浦真鷲直人（ＧＡＣＫＴ）は、罪を逃れるために何でもでっち上げる巨大権力に対して、巧みなでっち上げで対抗。嘘で歪められた真実を、嘘で取り戻す――。悪を持って正義を勝ち取る、新たなダークヒーローの物語だ。

浦真鷲は敏腕弁護士として活躍する一方、優秀な一級建築士という顔も併せ持つ。依頼人である弱者を救うためなら自らの建築事務所チームのメンバーを巧みに動かし、緻密な罠で敵を追い詰める。

生瀬が演じるのは、業界大手のコルディア総合法律事務所で代表を務める森木銀次。第三東京弁護士会の会長で、志田未来演じる麻生縁の上司。いつも何かと突っ走りがちな縁に手を焼いている。あることがきっかけで縁を浦真鷲のもとへ送り込んだ人物でもある。

生瀬は志田が主演を務め、感動を呼んだ「１４才の母 〜愛するために 生まれてきた〜」（２００６年・日本テレビ系）では、志田の父親役を演じた。今作では上司と部下という役どころで共演する。月９出演は「貴族探偵」（１７年４月期）以来、約９年ぶりとなる。

◆生瀬勝久のコメント

「出演の決め手は、何といってもＧＡＣＫＴさんと初共演できるということがとても大きかったです。スタンダードなリーガルドラマではないので、とても興味がわきました。“これはあり得るのか？”と思うようなこともありますが、“あり得ないこと”って結局ないと思います。ドラマよりも現実の方がドラマチックだったりもする世の中ですから、あながち大げさな話ではないのかな、とも思いました。僕が演じる役は、法律事務所や弁護士会を守らないといけない立場でもあり、個人の弁護士とはまた違う正義を持っていると思います。森木という人物の気持ちと、事務所や弁護士会を守らないといけないという気持ちは別のものだと考えているので、そこをうまく表現できたらいいなと思っています」