◆米大リーグ レッドソックス３―４ブルージェイズ（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手が、１―０で迎えた２回に左翼線二塁打を放って、ＭＬＢ本拠最古の聖地フェンウェイパーク３戦目で初安打をマーク。４打数１安打で敵地３連勝に貢献した。打率は２割３分で変わらず。レッドソックスの吉田正尚外野手は、出場機会がなかった。

初回にゲレロの先制４号ソロで１―０として迎えた２回１死の第１打席。相手先発の右腕グレイのスイーパーを捉えた。打球速度９６・３マイル（約１５５・０キロ）の当たりは左翼線へ飛び、悠々と二塁を陥れた。

ラジオの実況中継は「鋭いラインドライブです。岡本が変化球をうまく捉えて素晴らしいスイングをみせました」と伝えた。続くバレンズエラの右前打で三進し、ヒメネスの左犠飛で２点目のホームに生還した。４回１死の第２打席は三ゴロ、７回１死と９回１死一塁ではいずれも空振り三振に倒れた。

守備では４回、無死二塁で三塁前へバントを転がされたが、岡本は猛チャージして素手でキャッチし、そのまま一塁転送してアウト。犠打としてアウトカウントを稼ぎ、この回を無失点で切り抜けた。

岡本は「勝てて良かった。昨日、一昨日とヒットが出ていなかったので、まず一本打てて良かった」。守備については「アウトにできる打球はアウトにしようと、一球一球集中してやっている」。開幕から３か月を迎えるが「全然まだまだなので、しっかりと守備も打撃も良くしていけるように頑張りたい」と振り返った。

この日は初回からベンチが活気づいた。５月１７日のタイガース戦以来、２４試合でノーアーチとなっていた主砲ゲレロが、初回１死から敵地名物のグリーンモンスターを越える左越え４号先制ソロ。低めのシンカーを完璧に捉え、打球速度１０２・５マイル（約１６５・０キロ）、飛距離４１０フィート（約１２５・０メートル）の放物線が緑の壁の上段に消えた地点を指さしながら、ゲレロは快感を味わうようにゆっくりとダイヤモンドを一周し、誇らしげに青いジャケットを羽織った。

今季は打率２割８分も、本塁打が激減したことから、メディアでは限界説もささやかれはじめていた。本拠でのヤンキース戦は腰痛で２試合欠場。だが、前日は２安打で２打点を上げるなど、２―０の完封勝利に大きく貢献。シュナイダー監督は「そのうち、（本塁打は）出るはずだから全く心配していない」と、揺るぎない信頼を寄せていた矢先の一発。ベンチでは岡本も笑顔でハイタッチの列に並び、主砲の”お目覚め弾”を祝福していた。