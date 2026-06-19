最下位から巻き返しを期す中日の「救世主」になれるか？　ロマン砲卒業間近、27歳外野手に期待したくなるこれだけの「理由」

鵜飼は交流戦でしっかりパフォーマンスを残した（C）産経新聞社

球界きっての“ロマン砲”が卒業の時を迎えつつある。中日の大卒5年目スラッガー・鵜飼航丞である。

駒澤大から2021年ドラフト2位で入団した鵜飼は、地元・名古屋出身。新人から4本塁打を放ち、飛躍が期待されたが、その後は鳴かず飛ばず。24年と25年は2シーズン続けて一軍での本塁打はゼロだった。

【動画】期待するに決まってるだろ！鵜飼がロッテ戦で放ったグランドスラムをチェック

「“ロマン砲”と呼ばれるのを卒業します」と宣言したのは、今年の沖縄春季キャンプでのことだった。第2クールに入った2月7日、朝の声出し要員に指名された鵜飼はこう話したと伝えられている。

「入団から3年、立浪前監督をフリー打撃でだまし、昨年は井上監督をフリー打撃でだまし、ファンの方もお腹いっぱいだと思います」

本人も、もどかしい状況を痛いほど理解していたのだ。1999年生まれの27歳。気づけばもう、若手と呼ばれるには歳をとっていた。打球を飛ばす能力は球界トップクラスで、あの中田翔氏を驚かせたほど。タイミングの取り方だけがなかなか掴めず、相手に差し込まれてしまう場面が続いた。

今季は上記の声出しに代表されるように、危機感が例年と違っていた。キャンプ、オープン戦でも本塁打を重ね、結果を出していった。周囲のアドバイスにも耳を傾け、打てるボールだけを追いかけた。苦手な外野守備でも積極的な打球処理が増えた。

雌伏の時を経て、鵜飼の才能が開花寸前まで迫っている。4月14日に一軍登録されると、初スタメンの18日に甲子園球場で今季初アーチ。これが3シーズンぶりの一発となった。その後も出場機会で結果を残し、交流戦までに3本塁打。打数は少ないものの、打率は3割を超えた。