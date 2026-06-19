巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグ戦再開初戦の先陣を切る。チームトップ６勝目を懸けて１９日の中日戦（東京Ｄ）に先発。登板前日は本拠地で練習し「カード頭なのでしっかり初戦を取ってチームに勢いがつけばいい」と腕をまくった。

大記録達成も十分にあり得る。現在２試合連続で２ケタ奪三振を記録中。３戦連続クリアなら、長いプロ野球の歴史で新人左腕としては初めての快挙となる。「アウトの１個でしかないんですけど、三振が一番リスクは低い。取れているのはいいことかなと思う」と現状を冷静に見つめた。

狙うは１か月ぶりの白星。攻撃のリズムを生む投球がカギになる。交流戦はプロ初完投含め２戦連続８回までマウンドに上がるも、計１５回２／３で援護点０。熱投実らず２連敗を喫した。中６日の調整はあえて同じルーチンを貫き「しっかり試合を作れたらいい」。３登板ぶりにホームへ戻って流れを変えたい。

楽しみもある。昨季まで所属した鷺宮製作所が８月の都市対抗（東京Ｄ）出場に向けて東京都２次予選を戦っている。最近は練習の合間に映像をチェックし、元同僚ともメッセージでやり取り。「純粋に楽しみに見ている。都市対抗、出てほしいなと思います」と共闘に燃えた。

ここまで１０先発で５勝５敗、防御率２・７６。杉内投手チーフコーチは「どんな形でも竹丸に勝ちがつけばいい。ここ２試合の内容であれば十分勝てるチャンスはある」と背中を押す。ルーキーも「仕事ができれば」と首位快走へ勢いを生むことを誓った。（堀内 啓太）

◆３試合以上連続２ケタ奪三振 巨人では３試合が最多で１８年山口俊が最後。最長は１７年則本（楽）の８試合。新人に限れば、９０年野茂英雄（近鉄）の５試合が最長で、４試合が同年に３度の野茂、０３年新垣渚（ダイエー）、３試合が５６年秋山登（大洋）、９３年伊藤智仁（ヤ）、０３年木佐貫洋（巨）。新人では５人８度マークしているが、すべて右腕で、左腕はゼロ。