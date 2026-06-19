【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向け、ベースキャンプ地で大部分を非公開にした練習をスタートした。

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左膝に負傷を抱えるＭＦ久保建英はメンバーから外れ、ナッシュビルに残ることが決まった。チーム広報が明かした。練習場から空港へと直接向かったバスに、久保は乗車しなかった。

それでも宿舎で待機と伝えられていた久保は、チームメートを激励するため、宿舎を離れて練習場へ。仲間に思いを託すための行動だったとみられる。

盟友のＭＦ中村敬斗は「もちろん久保選手の思いを背負ってみんなで戦います。別に（大会から）離脱しているわけじゃない。あさっての試合（チュニジア戦）にいないというだけなので。その次はいると思うし、全然大丈夫です」と語り、第１戦オランダ戦で自身のゴールをアシストしたレフティーの早期復帰を心待ちにした。

日本協会は「ＭＲＩ検査の結果、左膝に負傷が認められた。治療、リハビリに専念している」と公表しており、ケガの詳細や全治期間は明らかとなっていない。

初戦のオランダ戦（２△２）で勝ち点１を手にした日本は、チュニジア戦で勝利すれば勝ち点４となり、試合終了時点での確定こそないものの１次リーグの突破に大きく前進。一方で引き分けだと勝ち点２、敗れれば勝ち点１で第３戦のスウェーデン戦を迎えることになる。