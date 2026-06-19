阪神・佐藤輝明内野手（27）が18日、スポニチの単独インタビューに応じ、3冠王獲得へのカギに「我慢」を挙げた。64試合を終え、打率・359、15本塁打、45打点で打撃主要3部門のトップを快走。今季から打撃フォームをモデルチェンジした意図や手応えを感じた本塁打など、好調の要因を語り尽くした。19日のDeNA戦（横浜）でリーグ戦が再開する。 （取材・構成 倉世古 洋平、八木 勇磨）

――レギュラーシーズン64試合が終了。打撃成績は開幕から高い水準を維持している。

「いい時も悪い時もありますけど、（打撃の）ベースの部分というのは、毎年ステップアップできているかな、というふうには思いますね」

――打率、本塁打、打点に加えて、出塁率、得点圏打率など、あらゆる打撃部門でトップ。最も手応えを感じている部門は。

「打率です。ここまでは高い数字を維持できていますし、そこが結果的に、ホームランや打点にもつながってくると思うので、そこは昨年までとは違うかな、と思います」

――今季からバットを寝かせて構えている。昨年、タイトルを獲得しても、さらにモデルチェンジした。

「もちろん、昨年と一緒ではないので。いろいろマイナーチェンジというか、シーズン中もそうですけど、細かい部分は変えながらやっています」

――佐藤輝選手はインパクト（バットとボールが当たる瞬間）から逆算して構えを決めている。今回の変化もそう？

「そうですね。インパクトからの逆算というのは、一つのポイントというか、打撃フォームを考える上で、自分の中では大事なことです。いろいろな要素がありますけど、そういうことも考えながら、ですね」

――インパクトをどう変えたら、バットが寝るようになったのか？

「できるだけ下半身から上半身へ順番に体を回して、最後に手を出して打つ。そう考えた時、結果的に昨年より少し、バットが寝るようになったと思います。“手を消す（先にバットを出さない）ため”です」

――昨オフからモデルチェンジした部分をしっかり固めてきた。

「そうですね。でも、シーズンを過ごしながらも“もうちょっと、こうじゃないかな”とか（修正を加える部分）は凄くありますけどね」

――シーズン後半に向けて、高打率を維持するために大事にしたいことは。

「今月もそうですけど、あまり調子が上がらない時もあるので、いろんな要素がある中で、どれだけ早く自分の形に戻せるか、というのは大事になるかなと思います」

――相手よりも、自分のフォームや考え方と向き合う。

「もちろん相手の攻め方とか、自分が打つ打順とかもありますけど、最後（に大事になること）は自分の状態かなと思います。1年は長いので、そういう（不調の）時期はあるので、我慢しながらやっています」

――現在、“3冠王”を維持している。変動する打率、積み上げる本塁打、打点と、タイプが異なる3つのタイトルを獲得するために、大事にしたいことは何か？

「悪い時は悪い時なりに、我慢して頑張るというか、そこが本当に大事かなと思います。そうすれば全部（状態も数字も）上がっていくというか、良くなる時はいつか来ると思う。そこまで我慢する、というのが大事かな、と思います」

（2）に続く