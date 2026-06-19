阪神・佐藤輝明内野手（27）が18日、スポニチの単独インタビューに応じ、3冠王獲得へのカギに「我慢」を挙げた。64試合を終え、打率・359、15本塁打、45打点で打撃主要3部門のトップを快走。今季から打撃フォームをモデルチェンジした意図や手応えを感じた本塁打など、好調の要因を語り尽くした。19日のDeNA戦（横浜）でリーグ戦が再開する。 （取材・構成 倉世古 洋平、八木 勇磨）

（1）から続く

――今は、3打数1安打でも打率が下がってしまう。メンタル的にキツい部分は。

「どうですかね。でも、打率を稼ぎにいくことはあまりしたくない。強く振って、自分のスイングをした中で、高い打率が残ればいいかな、と思っています。今はまだ（打率の推移を）そんなに気にはしていないです。でも、もちろん、もっとシーズン後半になっていけば気になるし、嫌でも気にしないといけないと思うんですけど、今はそんなに。多少は気にはなりますけど、そこまで気にはしていないですかね」

――今年は高めのゾーンの打率が高い（※1）。打撃フォームをモデルチェンジした効果なのか？

「やっぱり高めは一番（インパクトまで）時間がないので。体で（打つ）、というのが凄く大事になるかなと思いますね」

――今年は3月に第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）があった。国際大会は高めのストライクゾーンが広い。打撃フォームのモデルチェンジは、その一環だった？

「そこは、あまりイメージしたり、考えたりしていなかったですね。やっぱり今も、高めを攻められることは多いのでね」

――巨人・田中将投手から打った4号本塁打（※2）、広島・栗林投手から打った6号本塁打（※3）は高めをうまく攻略した。

「そうですね。ああいうのはしっかり高めをハードヒットできているので、いいバッティングだったかなと思いますね。“たまたま”という感じではなく、しっかりいい感じで、打ち返せたかなと思います」

――WBCでピーキングが早かったこともあって、今は例年に比べて少し疲れが出始める頃か？

「例年に比べてかどうかはわからないですが、疲れはたまっています。それでバッティングフォームも絶対変わったりするので、そこはしっかり、自分の体と向き合ってやっていくしかないですね」

（※1） 「NPB＋（プラス）」のゾーン別打撃成績では別表の通り、高めゾーンに高打率が集中している。

（※2） 4月16日の巨人戦（甲子園）の初回2死一塁で、見逃せばボールとなる先発・田中将が投じた内角高め直球を、左腕をたたみながらバックスクリーン右へ。

（※3） 4月26日の広島戦（同）の4回先頭で、栗林が1ストライクから投じた内角高め直球を右中間スタンドへ。この一発が1―0の決勝弾となった。