阪神の24年ドラフト2位、今朝丸の初1軍昇格が決まった。リーグ戦再開を翌日に控えた18日、甲子園での練習後に藤川監督が明言した。

「ロングリリーフとして複数イニング投げられる投手が必要なので、今朝丸を1軍に。1軍は初めてかな？明日（19日）から1軍で戦ってもらう」

6月2日に20歳の誕生日を迎えたばかりの右腕は今季、ファーム・リーグで11試合に登板して3勝2敗、防御率2・95をマークする。ムービングファストボールともいうべき独特の軌道を描く直球は150キロ台を連発できるまで威力を増し、報徳学園（兵庫）で2度の選抜大会準優勝をもたらしたゲームメーク能力にもさらに磨きがかかっている。昨秋の高知・安芸キャンプから能力を評価していた指揮官にとって、満を持しての抜てきになった。

また、今後の補強について問われた藤川監督は「3年かかるところを1年で、1年かかるところを半年で、半年かかるところを3カ月、2カ月で。現場を預かる監督としては、今いる戦力の力を引き上げるために今日も練習をした」と語った。現有戦力の底上げを重視する上で、高卒2年目の本格派投手は格好の存在となる。

16日からこの日までの3日間、今朝丸は23年ドラフト1位の下村らとともに、「研修」として1軍の練習に参加していた。最終日に吉報が届き、球団を通じて「前向きな気持ちで、今できることを精いっぱいやりたい。どんな場面でも任されたところで自分の投球ができたら。結果的にチームの勝利に貢献できるピッチングになったらうれしい」とコメントを出した。

将来的には、先発ローテーション入りの期待がかかる大器。まずは、先発が早い回に崩れた場合の「ロングリリーフ要員」として、プロとしての第一歩を踏み出す。 （倉世古 洋平）

○…最近10年の阪神高卒入団投手で、プロ2年目までに1軍デビューは（かっこ内の数字はプロ年数）17年才木（1）、21年西純（2）、及川（2）、22年森木（1）、23年門別（1）の5人。今朝丸がデビューすれば門別以来3年ぶり。デビュー年に勝利を挙げれば21年西純1勝と及川2勝以来5年ぶりになる。なお、ドラフト制以降の高卒入団でデビュー年の活躍は、67年新人の江夏が12勝。13年藤浪が江夏以来の高卒新人2桁となる10勝を挙げたケースがある。

◇今朝丸 裕喜（けさまる・ゆうき）2006年（平18）6月2日生まれ、兵庫県出身の20歳。報徳学園では2年春から2年連続で選抜大会準優勝。3年夏の甲子園は初戦敗退。24年のU―18アジア選手権日本代表で準優勝。同年ドラフト2位で阪神入団。1メートル88、75キロ。右投げ右打ち。