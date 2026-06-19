虎のKKコンビが勝ちパターンに加わる。交流戦で結果を出した阪神の工藤、木下のパワー右腕に、藤川監督が期待を込めた。「ブルペンコーチからしても工藤、木下というところで勝負を見込んでいける、勝負をかけたいと思っているでしょう」と勝負を託す戦力と認めた。

「気持ちを入れ替えて、いい投球、いい内容を継続するだけ」と言う工藤は16日の西武戦で3者連続3球三振のイマキュレートイニングを達成。交流戦では3戦連続登板も含め目下6試合連続無失点と安定感を増した。

木下も「いい場面で投げさせてもらっているのでゼロを意識して頑張る」と気合十分。先発調整を経験して投球の精度がアップ。12日のオリックス戦からすべて1点差という接戦の中で4戦連続登板。6月の月間防御率は1・69と結果を出してきた。

公式データアプリ「NPB＋（プラス）」でも2人の圧倒的パワーが示されている。工藤の今季最高球速161・6キロはリーグはもちろん12球団でもトップ。木下も159・8キロでリーグ2位につけている。平均球速も工藤は156・9キロでリーグ1位、木下も153・5キロで7位タイ。伸びしろは高い。

ともに2001年生まれのプロ2年目。競争意識も成長の原動力だ。虎のKKコンビが勝利のバトンを岩崎、ドリスにつなぐ。 （鈴木 光）