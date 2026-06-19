女優の米倉涼子（50）が30年ぶりにバレエの舞台に立つ。都内で18日に会見し、高校卒業まで所属した谷桃子バレエ団の新作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」に出演することを発表した。「バレエに挫折した人間。バレエ団の名を汚さないように必死で頑張りたい」と“原点回帰”と意気込んだ。

今年1月に麻薬取締法違反容疑などの疑いで書類送検され、不起訴処分とされてから演者としての初仕事。白のドレス姿で、登壇時には目をやや赤くして「バレエから遠ざかった人間なのに、こんな機会を頂けるとは思っていなかった」と感慨に浸った。

5歳から15年のバレエ歴があり、同団の高等科にも所属した“卒業生”だが、異例ともいえる出演には自身も「不思議」と首をかしげた。「バレエダンサーではない人間が一緒に立つことに違和感。年齢的に伸びしろがあるか分からないからすぐに喜べなかった」と振り返る。

94年に同団の「リゼット」で共演し、今作の芸術監督を務める高部尚子氏は「谷先生のモットー“心で踊る”を分かっている米倉さんが真っ先に思い浮かんだ」。創設者の谷桃子さん（15年、94歳で死去）に師事した団員が少なくなっているだけに熱烈なラブコールを送った。米倉は「オファーがあった日に谷先生からもらったテレホンカードが出てきた。“やりなさい”ということかと思って腹をくくった」と決心に至るまでを語った。

演じるのは主人公のシンデレラを支える大蝶々。包容力ある役柄で「今まで、強くてたくましい潔い女が多かったので悩みどころ」としたが、新たな挑戦に表情には喜びがにじんだ。

22年に急性腰痛症および仙腸関節障害を患った。30年ぶりのバレエ舞台に不安を抱えながら稽古に臨んでいる。高部氏から「離れていたけどしっかりやっていたから根本にバレエの基礎がしっかりある」と絶賛されると、口角が上がった。同公演は8月9〜11日、東京・初台の新国立劇場オペラパレスで上演される。

◇谷桃子バレエ団 現代舞踊の踊り手からクラシックバレエダンサーに転向した谷桃子さんが1949年に設立。翌50年に小牧正英バレエ団、服部島田バレエ団との合同公演で初演を迎えた。55年に同団初となる「白鳥の湖」の全幕公演を行い、バレエブームを呼んだ。昨年5月上演の「ドン・キホーテ」では全4公演のチケットが完売し、「バレエ団史上最も売れた公演」となった。