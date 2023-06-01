旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判では、2026年6月22日に判決が言い渡されます。



5月25日午前10時半、法廷に姿を見せた内田梨瑚被告。



白いワイシャツに黒のスラックス、髪の毛は一つにまとめていました。



傍聴席に一礼して証言台の前に立った内田被告に対し起訴状が読み上げられ、裁判長から「言っておきたいことはありますか？」と問われると、内田被告は「私に殺意はありませんでしたし、橋から転落させていません」「その他は弁護士にお任せします」と、殺人罪などについて否認しました。





◆【初公判】「私に殺意はない」内田被告ら4人の関係は…

内田被告は、微動だにせず小さな声で受け答えしました。裁判の争点は、殺人の実行行為や殺意があったのかどうか、共犯者との共謀の有無などです。内田被告は殺人と不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われていて、起訴状などによりますと2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生（17）を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし殺害したとされています。5月27日の裁判には、内田被告と同じ罪に問われ、すでに懲役23年の有罪判決が確定している小西優花受刑者が証人として出廷し「梨瑚さんが肩甲骨のあたりを両手で押しました。（女子高校生の）姿が一瞬で消えました」と証言。内田被告と小西受刑者の主張は、真っ向から対立しています。また、この事件を巡っては監禁に関わった少年（当時16）が少年院送致され保護処分に、少女（当時16）は保護観察となっています。

検察の証拠調べでは、内田被告や小西受刑者らの関係性が明らかになりました。



内田被告は資料を見ながら、時折検察官の言葉に頷く様子も見られました。



・内田被告と小西受刑者は数年前に出会い、事件前に偶然再会した。



・事件の3日前、小西受刑者が「何か仕事ありませんか」とLINEを送ったところ、内田被告から「私の舎弟」と返信があり、翌日からLINEの登録名は「舎弟」となった。



・内田被告は、小西受刑者が以前交際していた男性とトラブルになった際に、仲裁していた。



・少年は2024年4月から内田被告と頻繁に会うようになり、内田被告は少年に「私は暴力団員の舎弟」と伝えていた。



・少女には、違法薬物を使っていると自慢していて、怖がられていた。



・無断で載せられた写真は、4月4日に内田被告と少女、知人の3人で飲食店に行き、内田被告が麺を持ち上げる様子を撮影し、インスタグラムに投稿したもの。



・その写真を女子高校生が無断でインスタグラムに投稿しているのを少女が発見して、内田被告にLINEで連絡した。



少女「これ、（自分が撮った）梨瑚さんですか？」

内田被告「うん、え、だれ、きも」

少女「わかんないです」

内田被告「きも」



これが、事件の発端となった。

◆事件当日に撮影された動画が証拠として流れる

内田被告らが撮影した15秒の動画も証拠として提出され、法廷で流れました。（傍聴席は音声のみ）



女子高校生「無断でストーリーの写真と、なめた態度をとったのと、すみませんでした」



映像が流れている間、内田被告は表情を変えることはありませんでした。



さらに、内田被告らが立ち寄ったコンビニエンスストアの防犯カメラの映像が7分30秒流れました。（傍聴席は音声のみ）



内田被告や小西受刑者の声「やめろやお前」「お前が悪いんだ」「誰も助けてくれねえぞ」「立てや」「やるぞ、いいのかこら」「ここで警察呼んでいいんか、人に迷惑かけんな」



女子高校生「通報してください」（泣き叫ぶ声）



内田被告は、動画が流れている間、俯いたり、動画から目をそらし手元の資料を見ていました。

検察は6月8日の裁判で「被害者の人格、尊厳を踏みにじるもので身勝手極まりない犯行」と指摘し、「主犯であることは明らかで最も重い責任を負うべき」として懲役27年を求刑しました。



一方、弁護側は「偶発的に起きた計画性のない犯行」、「すべて内田被告の責任とは言えない」などと主張し、情状酌量を求めています。



裁判は6月8日に結審し、22日に判決が言い渡される予定です。



※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。