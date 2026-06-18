◇ア・リーグ ブルージェイズ4-3レッドソックス（2026年6月18日 ボストン）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのレッドソックス戦に「7番・三塁」で先発出場。4打数1安打、2三振も華麗な美技も披露し4-3の3連勝に貢献した。借金も勝率5割目前の1まで減った。

岡本は2回の第1打席で今季8勝をマークしている好投手のグレイから左翼線二塁打をマーク。3戦ぶりの安打が、メジャー最古の球場「フェンフェイパーク」初安打となった。そして、その後進塁して2得点目となる本塁を踏んだ。接戦での勝利となっただけに、2得点目も大きな意味を持った。

一方の守備では、4回に無死一塁でラファエラの三塁前への犠打を「ベアハンド」で捕球し、一塁にジャンピングスローする美技を見せた。素手でキャッチしていなければセーフになる可能性もあった瞬時の好判断だった。

打率は.230も、7番で出場時打率は17戦、62打数22安打、11打点、4本塁打で.355。打順別成績では群を抜いている。好相性の打順で、背番号7が敵地のスイープ3連勝を下支えした。