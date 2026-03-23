広島・辰見鴻之介内野手（25）が18日、リーグ戦再開となる19日のヤクルト戦（神宮）前に盗塁量産を誓った。主に代走での出場が続くが、目下15盗塁はリーグ3位。代走でのシーズン盗塁記録にも期待がかかる。チームは浮上に向け、機動力も駆使して得点力アップを目指しており、背番号69が快足を生かして得点をアシストする。

ダイヤモンドを駆け抜ける。50メートル走5秒7を誇る快足。辰見は自慢の足を武器に盗塁量産を期した。

「あまり盗塁の数字は気にしないようにしている。足を使って、（自分が）ホームに還ってくることができたら一番いい」

昨年12月の現役ドラフトで楽天から加入した。入団会見では目標の盗塁数を「10個」と設定も既にクリア。出場29試合のうち24試合が代走出場だ。リーグ3位の15盗塁のうち代走で14盗塁を記録。同一シーズンの最多代走盗塁は79年藤瀬史朗（近鉄）の25盗塁だ。このままいけば32盗塁ペースで記録更新も見えてくる。

3年目の昨季はイースタン・リーグで31盗塁を記録して盗塁王に輝いた。赤松外野守備走塁コーチも球界屈指の脚力に目を細める。「地面から伝わる力を前に推進していくのが上手な選手。トップスピードに近づけるだけのスピードを出せる能力は凄い」。練習では体の使い方を意識。走る際の体重の乗せ方、腕の振りなど一気に加速する走法を模索していた。同コーチは助言の一端を説明した。

「（リードの際も）自分主導で動きながら、相手（投手）の動き出しと同時にスタートを切ったらスピードに乗る。地面反力、地面への着地時間、ストライドが長かったりと、いろんな要素があって足が速いとなる。それをしっかり頭で理解させている」

速く走るためのメカニズムを理解させた上で、引き出しを与えているという。楽天時代は禁止されていたヘッドスライディングを今季は解禁。辰見は「内野手の動きを見て、スライディングも（2種類で）使い分けている」とこだわりを持つ。

リーグ5位に低迷するチームは12球団ワーストの175得点。新井監督は機動力を最大限に生かした攻撃で得点力アップを狙う考えだ。19日のヤクルト戦（神宮）からリーグ戦が再開。今後も勝負どころでの出番が見込まれる若ゴイは「出た時に持っているものを出し切って、貢献したい」と活躍を誓った。（長谷川 凡記）

○…辰見（広）は今季の15盗塁のうち14盗塁が代走で出場したイニングで決めたもの。代走出場からの企図15度のうち失敗は1度だけで、成功率は・933と高い。なお同一シーズンの代走盗塁の最多は79年藤瀬史朗（近鉄）の25。近年では21年に和田（ロ）が代走盗塁21を含むシーズン24盗塁でタイトルを獲得している。