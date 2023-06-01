こども選挙の発起人である池田一彦さん、美砂子さん夫婦＝１２日、Ｃの辺り

もし子どもが政治家を選ぶとしたら─。２０２２年に茅ケ崎市で始まり全国に広がった「こども選挙」が、今秋の茅ケ崎市長選（１０月２５日告示、１１月１日投開票）に合わせて再び開催される。主権者教育の取り組みとして市民が発案したプログラムで、選挙権を持たない子どもたちが実際の候補者へのインタビューや模擬選挙を行う。発起人である池田一彦さん（４９）、美砂子さん（４８）夫婦は「茅ケ崎がこども選挙の元祖なので、前回よりパワーアップして実施したい」と意気込む。

こども選挙は、実際の選挙日程に合わせて街頭に投票所を設け、地域の子どもたちが本物の候補者に投票する。投票時には投票した理由など候補者へのメッセージも記入し、後日、各候補者に届ける。

投票日までにも、子どもたちが選挙に参画する多彩なプログラムを設ける。選挙運営を担う「こども選挙委員」は体験学習などを通じて街の課題や自治体の取り組みについて理解を深め、考えた質問を候補者にぶつける。回答はネットに公開し、投票の参考にしてもらう。

こども選挙は２２年の前回市長選に合わせて初めて企画され、画期的なアイデアが評価されてキッズデザイン賞やマニフェスト大賞などさまざまな賞を受賞。多くのメディアにも取り上げられ、これまで県内５市を含む全国２０地域で実施された。