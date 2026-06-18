◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は18日（日本時間19日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで、1次リーグF組第2戦のチュニジア戦（20日＝日本時間21日）へ向けた練習を行った。初戦のオランダ戦でゴールを決めたMF中村敬斗は02年日韓大会の稲本潤一以来2人目となるW杯2試合連続弾に照準。「アシストだったりゴールだったり、ゴールの起点だったり、そういうゴールに直結するプレーをできれば」と意欲を見せた。

所属するスタッド・ランスはフランス2部。リーグにはアフリカ系の選手が多く「チュニジア、アルジェリア、モロッコ、コートジボワール、ガーナとかアフリカ全般の選手と毎日やっている」と説明。球際で足がグッと伸びてくるなどアフリカ人特有の身体能力は警戒すべき点だが「3年やったんで、あんまり気にならない」と頼もしい。さらに「切れる時があり、崩れたら、崩れる。それは自チームのランスも含めて」と精神面の未熟さを指摘した。

チームはこの日の練習後、第2戦の会場となるメキシコ・モンテレイへ移動。出発前には故障により同行せずにナッシュビルに残る久保が見送りのために練習場を訪れた。中村敬は久保に言及し「この試合は難しいということだけど、（第3戦の）スウェーデン戦か、その後のベスト32なのか、ベスト16なのか、そこを目指して取り組んでいるので前向きだし“チュニジア戦は頼んだよ”と言われた」と明かした。