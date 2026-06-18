元中日でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京Ｄで入団会見を行い、Ｖ奪還の使者になることを誓った。２７年シーズンまでの１年半の契約で推定年俸は１億８０００万円、背番号は「９８」に決定。早速チームメートとともに汗を流したＮＰＢ通算４６勝左腕は「リーグ優勝、日本一を取れるように」と先発の一角として力を尽くす。

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会見に同席した水野雄仁編成本部長は「小笠原選手だけじゃなくてアメリカに行っている全選手の調査というか、動向は４月から見ておりました」と語った。

開幕からマイナーでの登板が続いていた小笠原の動向にＮＰＢ球団で最も早くから注目し、現地にも足を運んで熱視線を送っていたのが巨人だった。米球界関係者によると今回、日本復帰を模索していた左腕には巨人を含めＮＰＢの複数球団がオファーを出す中で、古巣中日からの具体的なオファーはなかったという。

どの球団を選んでも新天地となる状況で、先発の層を少しでも厚くしたかった巨人の熱意が特に強かったようだ。ナショナルズ退団の方向となってからは、動向調査から獲得オファーへ一気に段階を上げ、電撃獲得が実現した。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）